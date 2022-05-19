Maymun çiçeği virüsü 5 ülkede tespit edildi - Son Dakika
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Maymun çiçeği virüsü 5 ülkede tespit edildi

19.05.2022 11:32
Maymun çiçeği virüsü 5 ülkede tespit edildi

Maymun çiçeği virüsü ile bağlantılı şüpheli vaka sayıları artmaya devam ederken, yetkililer virüsün şu ana kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD ve Kanada'da tespit edildiğini açıkladı.

Maymun çiçeği virüsü ile bağlantılı şüpheli vaka sayıları artmaya devam ederken, yetkililer virüsün şu ana kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD ve Kanada'da tespit edildiğini açıkladı.

Maymun çiçeği virüsü şu ana kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD ve Kanada'da tespit edildi. Yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleri ile kendini gösteren, ayrıca ateş ve baş ağrısı gibi semptomlara neden olduğu bilinen maymun çiçeği virüsünün İspanya'da 23, Portekiz'de 20, İngiltere'de 8, Kanada'da 15, ABD'de ise 1 kişide tespit edildiği belirtildi. Yetkililer, virüsün cinsel yolla bulaştığına dair bulguların olduğunu aktardı.

Portekiz'deki yetkililer 20 maymun çiçeği vakasından 5'inin durumunun iyi olduğunu açıklarken, İspanya'da 23 maymun çiçeği vakasından büyük çoğunluğunun Madrid bölgesinde tespit edildiği belirtildi. Kanadalı yetkililer 15 maymun çiçeği vakasının incelendiğini belirtirken, ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan 1 kişide ilk maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği aktarıldı.

İngiltere'deki yetkililer ise maymun çiçeği virüsü ile ilişkilendirilen vakaların virüsü yurt dışı seyahatleri sırasında kaptığına dair herhangi bir belirti olmadığını söyledi. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), insanların virüsü tam olarak nerede ve nasıl edindiklerinin araştırıldığını açıklarken, İngiltere'deki 8 vakadan 7'sinin Afrika'ya yakın zamanda yapılan seyahatlere katılmadığını belirtti. UKHSA, bu kişilerin virüse İngiltere'de yakalandığını ve halk sağlığı için virüsün düşük risk taşıdığını söyledi.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı Baş Tıbbi Danışmanı Susan Hopkins, maymun çiçeği virüsünü "nadir ve olağandışı" olarak nitelendirdi. UKHSA'dan epidemiyolog Mateo Prochazka ise virüsün cinsel yolla bulaşabileceğine dair bulguların olduğunu söyledi. Prochazka yaptığı açıklamada, "Daha da tuhaf olan, enfeksiyonu cinsel temas yoluyla kapmış gibi görünen vakalar bulmak. Bu, salgın yanıtı ve kontrolü üzerinde etkileri olacak yeni bir bulaşma yolu. Vücudunda herhangi olağandışı kızarıklık fark eden kişilerin gecikmeden sağlık kuruluşlarına müracaat etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

(Aylin Albayrak/İHA)

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Kaynak: İHA

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