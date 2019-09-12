Son Dakika Haberleri: Mayo 'kalçalarını açıkta bıraktığı' için kazandığı yarışmadan elendi
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Mayo 'kalçalarını açıkta bıraktığı' için kazandığı yarışmadan elendi

58 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir genç kız mayosunun 'kalçalarını açıkta bıraktığı' gerekçesi ile kazandığı yüzme yarışından elendi.

Mayo 'kalçalarını açıkta bıraktığı' için kazandığı yarışmadan elendi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir genç kız mayosunun 'kalçalarını açıkta bıraktığı' gerekçesi ile kazandığı yüzme yarışından elendi. Yarıştan diskalifiye edilmesine gerekçe olarak "üniformaya yönelik kural ihlali" gösterildi. Tartışmaların büyümesi üzerine okul yönetimi geri adım attı.


Üyesi olduğu yüzme takımı tarafından dağıtılan mayo ile yarışmaya katılan 17 yaşındaki Breckynn Willis adındaki liseli genç kız bir hakemin mayoyu uygun görmemesi üzerine kazandığı yarışmadan elendi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:15 
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