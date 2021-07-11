Mayonu giy, bilgisayarını al, çalışmaya başla

Tatilde değilim ama birkaç gündür Assos'ta eski gazeteci arkadaşlarımın mekanında, uzaktan çalışıyorum. Bir yandan sayfalarımın editörlüğünü yapıyor, bir yandan da ucu bucağı olmayan Edremit Körfezi'ne baka baka haber yazıyorum. İşe başlamadan denize giriyorum, iş bitince denize karşı kahvemi içiyorum. Bir zamanlar hayal olan bu durum artık çoğumuz için 'normal'! Zira pandemide hepimiz uzaktan çalışmaya alıştık. Evleri, kafeleri, parkları, bahçeleri ofisimiz yaptık; haliyle yaz gelince sahillere, plajlara taşındık. Fakat ben buraya gelmeden önce internet kesilebilir ya da yetmez diye mobil modem peşinde koşup bilgisayarı şarj edebileceğimden emin olmak için defaten oteli arayıp kendimi garantiye almaya çalıştım. Oysa artık internet kesilir mi, kota yeter mi, kumsalda rahat eder miyim diye düşünmeden çalışmamız için Çeşme, Bodrum, Antalya, hatta İstanbul'daki plajlarda ofis hizmeti sunan girişimler var.

Örneğin bilişim sektöründe yöneticilik yapan, 45 yaşındaki Burak Çelik sabahın erken saatlerinde mayosu, havlusu ve dizüstü bilgisayarını alıp plaja gidiyor. Beş-altı saat kalıyor, toplantılarını yapıp yüzüyor. Yoğun bir temposu var ama bunun için deniz-güneş-kum keyfinden vazgeçmesi gerekmiyor: "İstanbul'da, pandemi döneminde evden çalışmaya başlayınca Assembly Buildings üyesi olmaya karar verdim.

Assembly Spots uygulaması sayesinde Avantgarde Yalıkavak'ta tatil yaparken sağlanan ofis hizmetleriyle uzaktan çalışabiliyorum. Çevrimiçi görüntülü toplantı yapmam gerektiğinde benim için ayarlanan sakin bir bölüme geçiyorum. Sektörümden dolayı yoğun çalışmam gerekebiliyor ama burada eve göre daha rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşuyor çünkü evde çocuklar işinizi bölebiliyor. Burada her şeyi sizin için düzenliyorlar. Üyeliğim sayesinde SPA, plaj, restoran gibi alanlardan ve çocuklarım için Gym-kids'ten indirimli yararlanabiliyorum."

Dilek Er de plajda çalışmayı tercih edenlerden... 51 yaşında, kurumsal eğitmen ve Global Birkman davranış bilimi danışmanı... Er, günaşırı Workinton'ın Kilyos Burc Beach'teki çalışma alanına gidiyor. "Hem toplantıları hiçbir aksaklık yaşamadan görüntülü olarak yapabiliyorum hem de makalelerimi ilham verici bir ortamda rahatlıkla yazabiliyorum. 'Plaj-ofis' benim de aklımda olan bir konseptti ve tasarımı gördüğüm anda düğüm çözüldü, bilgisayarım kendiliğinden yerini buldu diyebilirim. Görüntülü toplantılarda fonu görenler ekran koruyucu olduğunu sandılar" diyor.

'Yalnız değilsiniz'

Rahatlığın kendisini cezbettiğini söyleyen Dilek Er: "Sabah 10.00 gibi gelirsem saat 15.00'e kadar, öğleden sonra gelirsem günbatımına kadar çalışıp, 'happy hour'a da katılıp günü verimli geçiriyorum. Hava ve dalga müsaitse günde bir saat kürek veya uçurtma sörfü yapıyorum. İki saat güneş banyosu için vaktim oluyor. Kumsalda uzun yürüyüşün tadına doyum olmuyor. Güneşten korumalı çok alan olduğu için sıcak da rahatsız etmiyor. Bu plaj, rüzgarıyla ünlü, doğal bir esinti hep oluyor. Böyle bir ortamda dikkat kolay dağılabilir ama oturma bölümünü uzak bir alanda tercih edebiliyorsunuz. Gölgede, ihtiyaçlarınızın karşılandığı bir ortamda, kahvenizi yudumlarken evdekinden daha iyi çalışabiliyorsunuz. Başkaları da çalıştığı için yalnızlık hissetmiyorsunuz. Kendinizi ödüllendirmek istediğinizde bunu pizza veya dondurmayla anında yapabiliyorsunuz."

'Yaratıcılık için çok cazip'

Bir reklam ajansında çalışan 36 yaşındaki Sena Deren: "Assembly Buildings'i şirketimizin orada ofis kiralaması sayesinde keşfettim. İki farklı mekanda bu hizmeti kullandım. Reklamcılık interaktif ve yaratıcı bir meslek olduğu için plajdan çalışmak eve ya da ofise göre daha cazip."

Workinton, Burc Beach

'İş hayatı ciddi bir dönüşüm içinde'

Assembly ve Workinton dışında sahillerde ofis hizmeti sunan şirketlerden biri de Kolektif House. İlk pop-up lokasyonunu Çeşme'de OM Paparazzi Beach'te açan şirket sadece üyelere değil, herkese açık. Üye olmayanlar alana geldiklerinde 'dijital üyelik' yaptırarak internet ve çalışma ortamından faydalanabiliyor. Kolektif House kurucu ortağı ve CEO'su Ahmet Onur: "İş hayatı tüm dünyada ciddi bir dönüşüm içinde. Zamandan ve mekandan bağımsız esnek çalışma modeli yaygınlaşıyor. İstanbul'daki alanlarımızda 'Gelecek hafta Çeşme'deki mekanınızdan mı çalışsak' diyenleri sıklıkla duyuyoruz. Çeşme'de tüm sezon hizmet vereceğiz. Kısaca çalışanlara 'Sen nerede olursan işin de orada olabilir. Tependeki güneşin ve ayağındaki kumun keyfini çıkar ve yeni nesil özgür çalışmayla tanış' diyoruz."