Mayorka ve Antalya arasındaki rekabet artacak - Son Dakika

Mayorka ve Antalya arasındaki rekabet artacak

28.01.2021 18:29
Mayorka ve Antalya arasındaki rekabet artacak, System.String[]

Koronavirüs ile ülkeler ekonomik alanda yeni kararları hayata geçirmeye başladı. Turizmde büyük bir çalışmaya imza atan İspanya, 'Balaer 2030 Ajandası' adı altında aldığı radikal ve önemli değişim kararları ile Antalya'yı tercih eden Alman ve İngiliz turistleri ülkesine çekmeyi hedefliyor.

Koronavirüs ile ülkeler ekonomik alanda yeni kararları hayata geçirmeye başladı. Turizmde büyük bir çalışmaya imza atan İspanya, 'Balaer 2030 Ajandası' adı altında aldığı radikal ve önemli değişim kararları ile Antalya'yı tercih eden Alman ve İngiliz turistleri ülkesine çekmeyi hedefliyor.

Ekonomik boyutunun yanı sıra hemen hemen her sektörde önemli değişikliklere yol açacağı ve yeni üretilen ürünlerin korona virüs gözetilerek hayata geçirileceği tahmin ediliyordu. Bu bağlamda turizmde ilk atak İspanya'dan geldi. İspanya, 'Balaer 2030 Ajandası' adı altında aldığı radikal ve önemli bir değişikliği kamuoyu ile paylaştı. İspanya Hükümeti'nin paylaştığı bu karar, Özellikle son yıllarda rahatsız edici boyutlara ulaşan parti turizmi dizginlenerek kontrol edilebilir bir boyuta taşınacak. İspanya turizm bakanının açıklamasına göre İlk olarak her şey dahil içeriğindeki alkollü içecekler sadece öğle ve akşam yemeklerinde olmak üzere maksimum 3 adet olarak alınabilecek. Bunun yanı sıra günün belli saatlerinde şov ve fiyat aksiyonlarıyla cazip hale getirilen 'Happy Hour' etkinlikleri tamamen yasaklanacak ve uymayan işletmelere 600 bin Euro'ya kadar ceza kesilebilecek.

"Balerman kavramı bu yasaklarla birlikte tarihe karışacak"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, turistlere de önemli kısıtlamalar geldiğini belirterek, "2030 Balaer ajandasına göre balkondan balkona geçen, balkondan havuza atlayan turistlere de kesin yaptırımlar geliyor. Bu tarz davranışların kesinlikle yasaklandığı bildiriye göre, aksini uygulayan turistlere 60 bin Euro'ya kadar ceza kesilebilecek. Kongre etkinlikleri, konferanslar ve en 20 kişiden oluşan düğün merasimleri bu uygulamadan muaf tutulacak. Uygulama bütün ada için değil, özellikle bu vakaların yaşandığı Playa de Palma, S'Arenal, Magaluf, "West End" San Antoni de Portmany ve Ibiza'da geçerli olacak. Parti adası olarak özellikle genç Alman ve İngiliz turistlerin uğrak yeri olan Balerman kavramı bu yasaklarla birlikte tarihe karışacak. Uygulama şimdilik 5 yılı kapsıyor" diye konuştu.

"Mayorka Adası 2020 yılında Antalya'dan daha az turisti ağırlayabildi"

Mayorka-Antalya rekabetinin artacağını söyleyen Recep Yavuz, "Dünya Turizm Örgütü geçen hafta Madrid'de toplanarak hem başkanlık seçimini yeniledi, hem korona gölgesinde daha doğaya duyarlı, daha etik, daha uzun sürdürülebilir turizmin yolların konuştu. Bu karar toplantının hemen ardından kamuoyu ile paylaşıldı. İspanya'nın bu kararının altında yıllardır Antalya'ya kaptırdığı ve geri kazanmak için çok bedel ödediği Alman ve İngiliz turisti kapmak olabilir mi? Zira bir zamanlar rakipsiz olan, 15-16 milyon civarında turist alan Mayorka son yıllarda sert düşüşler yaşarken, bir yandan uyguladığı turizm tarzı ile çok yoğun tepkiler alıyor, yerel halk 'turist istemiyoruz' kampanyaları ile adanın merkezinde yürüyüşler düzenliyordu. Korona sürecinde sürekli tökezleyen ve tıbbi konuda büyük sıkıntılar yaşayan ve dolayısı ile turizm bölgelerini belli aralıklarla kapatan Mayorka Adası 2020 yılında Antalya'dan daha az turisti ağırlayabildi" şeklinde konuştu.

"Mayorka-Antalya rekabeti artıyor"

Artık yeni hamlele gerektiğini söyleyen Recep Yavuz, "İspanya'nın ve dünya turizminin en önemli merkezlerinden Mayorka adasında daha başka değişiklikler olması muhtemel. Bin Euro'luk tatile 60 bin Euro ödeyecek turist henüz dünyaya gelmedi. Ben, önümüzdeki yıllarda bu portföyün Yunan adalarına kayabileceğini ve yeni turist arayışındaki Mayorka ile Antalya rekabetinin artacağını düşünüyorum. Şimdi top bizde yeni ve kalıcı ürünler sahneye sürerek atağa geçebiliriz. En büyük kozumuz çocuklar ve yaşlılar olacak" ifadelerini kullandı. (İHA)

Mayorka ve Antalya arasındaki rekabet artacak

Koronavirüs, Antalya, İspanya, Alman, Turizm, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Turizm Mayorka ve Antalya arasındaki rekabet artacak - Son Dakika


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