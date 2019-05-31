Maysan, ürün geliştirme ve tasarıma odaklandı

Ürün geliştirme ve tasarıma odaklanan Maysan Mando, geleceğin teknolojileri için son üç yılda 100 milyon liralık yatırım yaptı.

Ürün geliştirme ve tasarıma odaklanan Maysan Mando, geleceğin teknolojileri için son üç yılda 100 milyon liralık yatırım yaptı. Anıl Yücetürk, otomotivde geleceğin elektrikli, otonom araçlar, dijitalleşme, nesnelerin interneti ve yapay zeka gibi kavramlarda olduğunu söyledi.

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