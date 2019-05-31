Maysan, ürün geliştirme ve tasarıma odaklandı
2 saat önce
Ürün geliştirme ve tasarıma odaklanan Maysan Mando, geleceğin teknolojileri için son üç yılda 100 milyon liralık yatırım yaptı.
Ürün geliştirme ve tasarıma odaklanan Maysan Mando, geleceğin teknolojileri için son üç yılda 100 milyon liralık yatırım yaptı. Anıl Yücetürk, otomotivde geleceğin elektrikli, otonom araçlar, dijitalleşme, nesnelerin interneti ve yapay zeka gibi kavramlarda olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:58
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