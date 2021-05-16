Maytap kavgasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Maytap kavgasında 2 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da iki komşu aile arasında çocukların maytap patlatması nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesinde yaşandı. Komşu olan Kurt ve Akkurt aileleri arasında çocukları sokakta maytap patlatması nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri kavgaya müdahale ederek ayırırken yaralılar ise ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.