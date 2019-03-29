Mazaka, ihracata odaklandı

Başta lojistik ve taşımacılık olmak üzere kereste, bims, inşaat, çiftlikler için teleskobik mobil forklift makineleri, karayolları için kazık çakma ve enerji sektörü için güneş paneli yıkama makinesi üretimi yapan Mazaka Makina global pazarda hedef büyüttü.

Başta lojistik ve taşımacılık olmak üzere kereste, bims, inşaat, çiftlikler için teleskobik mobil forklift makineleri, karayolları için kazık çakma ve enerji sektörü için güneş paneli yıkama makinesi üretimi yapan Mazaka Makina global pazarda hedef büyüttü.

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