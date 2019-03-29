Son Dakika Haberleri: Mazaka, ihracata odaklandı

Mazaka, ihracata odaklandı

10 dakika önce

Başta lojistik ve taşımacılık olmak üzere kereste, bims, inşaat, çiftlikler için teleskobik mobil forklift makineleri, karayolları için kazık çakma ve enerji sektörü için güneş paneli yıkama makinesi üretimi yapan Mazaka Makina global pazarda hedef büyüttü.

Mazaka, ihracata odaklandı, System.String[]
Başta lojistik ve taşımacılık olmak üzere kereste, bims, inşaat, çiftlikler için teleskobik mobil forklift makineleri, karayolları için kazık çakma ve enerji sektörü için güneş paneli yıkama makinesi üretimi yapan Mazaka Makina global pazarda hedef büyüttü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:22 

Ekonomi
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