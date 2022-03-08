Mazars Denge: Cinsiyet ve fırsat eşitliği odak noktamız - Son Dakika

Uzun yıllardır sürdürülebilirlik çalışmaları yürüten vergi, muhasebe, denetim ve danışmanlık firması Mazars Denge'nin yöneticileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla yaptıkları yazılı açıklamada, cinsiyet ve fırsat eşitliğinin şirketin odak noktasında oluğunu ifade etti.

Cinsiyet, fırsat eşitliği ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına çok önem verdiklerini söyleyen yetkililer Mazars Denge'nin 2013 yılında beri sürdürülebilirlik çalışmaları yürüttüğünü aktardı. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (WEPs) imzacısı olan şirket, toplumsal cinsiyet eşitliğini, kadınların karar alma süreçlerinde ve liderlik rollerinde etkin görev almasını, kadınların ekonomik olarak güçlenmesini destekliyor.

Mazars Denge, sürdürülebilir insan kaynakları stratejisi ve politikalarıyla kadın çalışanların üst yönetime gelebilmesi ve kariyerlerinde ilerleyebilmesi için somut adımlar atıyor. Mesleki, teknik ve kişisel gelişimlerini destekleyen bir iş ortamı yaratıyor, Mazars'ın global komitelerinde yer almalarını sağlayarak global kariyerlerine katkıda bulunuyor 'Eşit işe eşit ücret' politikasıyla şeffaf, adil ve güvenilir temellerle kadınlara ve erkeklere aynı ücretleri sunuyor, e-öğrenme, mikro öğrenme, uluslararası eğitim ve seminerlere katılmalarına destek oluyor.

Katılımcı yönetim anlayışıyla desteklenen bir ekosistem ve kariyer imkanı sağlayan şirket, kadın çalışanlarına kurum içi girişimcilik için rehberlik sunuyor ve inovasyon için teşvik ediyor. Yüzde 51 kadın çalışan oranı bulunan şirket, 2019'da yüzde 37 olan müdür pozisyonundaki kadın çalışan sayısını 2021'de yüzde 43'e çıkardı ve 2022 sonuna kadar bu oranı yüzde 45'e yükseltmeyi hedefliyor.

Mazars Denge, kariyer, yetkinlik gelişiminin yanı sıra sosyal destekler de sağlıyor. Özellikle evden çalışmanın da arttığı pandemi döneminde çalışanlarına verdiği desteklerin artırdığı belirtiliyor. Online pilates, spor dersleri, sağlık, ebeveynlere yönelik eğitimler, psikolojik destek ayrıcalıkları ve annelerin çocuklarının doğum günlerinde gereken vakti ayırabilmeleri için ücretli izin veren şirket, kadın çalışanların iş-yaşam dengelerini sağlıkla kurabilmelerine destek oluyor.

ÇALIŞANLAR MUTLU

'Eşit işe eşit ücret' politikasıyla ilgili Bursa Ofisi Vergi Hizmetleri Ortağı Nazan Yücetaş Boran, "Fırsat eşitliğine değer veriyoruz, cinsiyet değil, performans kriterlerimiz terfi ve ücretleri beliyor" diye konuştu.

Danışmanlık Hizmetleri Ortağı ve İç Denetim, Kontrol ve Risk Lideri Fatma Feyza Külekçi ise şirketiyle gurur duyduğunu vurgulayarak, "Kadının gücüne bu kadar kıymet veren ve kadının sesini yükselten bir şirket" dedi.

Kadın çalışanlar için finans sektörünün zorlayıcı bir sektör olduğunu söyleyen Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ortağı Gökçen Müftüoğlu Çapa da "Sektör ve çalışma koşulları zorlayıcı olsa da şirketim bu zorlu şartları kolaylaştırıyor, kadın istihdamına değer veriyor" ifadelerini kullandı.

Outsourcing & Muhasebe Hizmetleri Direktörü Rahşan Yasdıman ise "Özellikle bir anne olarak şirketimin bana gösterdiği destek ve anlayış benim için çok değerliydi" dedi.

MAZARS, DÜNYA ÇAPINDA KADIN ÇALIŞANLARINI DESTEKLİYOR

Mazars Global, 91 ülkedeki 300'den fazla ofisinde kadın çalışanlarına yönelik gelişim faaliyetleri düzenliyor ve kadınların iş dünyasındaki yetkinliklerini artırmayı hedefliyor. Toplam çalışanlarının yüzde 53'ünü kadın çalışanların oluşturduğu şirket, kadın çalışanlarına liderlik konusunda bireysel

yöntemler ve yol haritası sunuyor; iş ve yaşam dengesi konusunda ebeveynlere yönelik destekleri ile sektörde örnek teşkil ediyor. Kadınlar arasında network ağı oluşturarak çalışanlarının öz farkındalıklarını artırmayı ve daha özgüvenli bir kariyer yolculuğu çizmelerini hedefliyor.

Çalışanlarının yüzde 53'ü kadın olan Mazars Global, farklı ülkelerdeki ofislerinde kadın çalışanlarına yönelik gelişim faaliyetleri ile sektöründe ön plana çıkmaya devam ediyor. Kadınların iş dünyasındaki yetkinliklerini artırmak, çeşitliliği ve kapsayıcılığı desteklemek adına veriyor. Kadın çalışanlarına liderlik konusunda bireysel yöntemler ve yol haritası sunuyor.

Kadınlar arasında network ağı oluşturarak çalışanlarının öz farkındalıklarını artırmayı ve daha öz güvenli bir kariyer yolculuğu çizmelerini hedefleyen şirket, kitap kulübü ve fitness aktiviteleri ile kadın çalışanlarının bireysel gelişimlerini de destekliyor. Doğu, batı fark etmeksiniz kadınların partner seviyesine ulaşmalarında önündeki engellerin birer birer kaldırılmasını hedefliyor ve ön yargıların kırılmasına yönelik eğitimler düzenliyor.