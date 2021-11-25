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Mazars ve DataGalaxy Veri Olgunluk Düzeyi Araştırmasını yayınladı - Son Dakika

Mazars ve DataGalaxy Veri Olgunluk Düzeyi Araştırmasını yayınladı

25.11.2021 14:55
Mazars ve DataGalaxy Veri Olgunluk Düzeyi Araştırmasını yayınladı

Uluslararası denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık firması Mazars, araştırma ortağı DataGalaxy'yle gerçekleştirdiği küresel veri olgunluğu araştırmasının raporunu yayınladı.

Uluslararası denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık firması Mazars, araştırma ortağı DataGalaxy'yle gerçekleştirdiği küresel veri olgunluğu araştırmasının raporunu yayınladı. 21 ülkede bin 100'ün üzerinde katılımcıyla gerçekleşen araştırma çeşitli sektörlerden farklı büyüklükteki şirketleri içeriyor. Araştırmaya göre şirketlerin yüzde 82'si rakiplerinden daha fazla veri olgunluğuna sahip olduklarına inandıklarını belirtiyor. Şirketlerin gerçekleştirdiği öz değerlendirmeyle veri olgunluğunu araştıran çalışmanın amacı şirketlerin güncel programlara, süreçlere ve regülasyonlara nasıl uyum sağladığını aktarmak.

Mazars Ortağı ve Global Teknoloji & Dijital Danışmanlık Başkanı Nicolas Quaire, konuyla ilgili "Sayısız şirket aynı hedef doğrultusunda rekabet ediyor: veri odaklı olmak. Ancak araştırmamız veri yolculuğunun doğasında var olan zorluğu açıkça gözler önüne seriyor. Veri olgunluğuna giden yol genellikle daha uzun, daha karmaşık ve iş liderlerinin tahmin ettiğinden ve hatta fark ettiğinden daha fazla zorluklarla dolu. Araştırmamız en hızlı büyüyen şirketlerin aynı zamanda veri olgunluğu rekabetinde en önde yer alanlar olduğunu göstermektedir. Diğer bir deyişle, veri yolculuklarının her aşamasında mükemmelleşen ve bilgiyi içgörüden eyleme geçiren şirket aynı zamanda rekabet avantajı da sağlıyor. Çalışmanın yalnızca bu en iyi uygulamalar ile daha hızlı iş büyümesi arasında yakın bir bağlantı kurmakla kalmaz, aynı zamanda özellikle veri kalitesi söz konusu olduğunda aşırı güvenin, yapay zeka ve gelişmiş analitik gibi çok yönlü veri araçlarına yapılan yatırımlara zarar verebileceğini gösteriyor" dedi.

BİRÇOK İŞLETME VERİ OLGUNLUĞUNA FAZLASIYLA GÜVENİYOR

DataGalaxy'nin Kurucu Ortağı Lazhar Sellami, şirket veriyle ilgili çalışan yöneticilerin doğru ve başarılı bir plan tasarlamak için önce eksiklikleri gidermesi gerektiğini belirtirken Mazars ve Datagalaxy'nin araştırmasının veri olgunluğuyla ilgili eksik yönlerle ilgili bilgi verdiğini ve bunların tespiti konusunda içgörüler sağladığını vurguladı.

VERİ OLGUNLUĞU BÜYÜMENİN ANAHTARIDIR

Araştırmada, şirketlerin veri olgunluğuna erişmesine, büyümeyi yönlendirmesine ve veriler aracılığıyla rekabet avantajı elde etmesi için; veri yönetişim programını faaliyete geçirmenin, şirket çapında veri eşlemesini uygulamanın, paylaşılan bir performans değerlendirme panosu kullanarak veri kalitesini izlemenin, verileri kaynağında düzeltmenin, verileri paylaşılan bir konumda tamamen merkezileştirmenin, berileri ihtiyacı olan herkes için kullanılabilir hale getirmenin ve verilerin şeffaf olmasının önemli olduğu vurgulanıyor.


Mazars ve DataGalaxy Veri Olgunluk Düzeyi Araştırmasını yayınladı

Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mazars ve DataGalaxy Veri Olgunluk Düzeyi Araştırmasını yayınladı - Son Dakika


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