Mazbata bile beklenmeyecek! Burak Elmas, 21 Haziran'da Fatih Terim'i takımın başına getiriyor

Galatasaray'da kıran kırana geçen seçimi Burak Elmas 41 oy farkla kazanarak Galatasaray'ın yeni başkanı oldu. Her fırsatta başkan seçilirse Fatih Terim'le devam edeceğini söyleyen Burak Elmas'ın mazbatayı almayı beklemeden tecrübeli hocayı göreve getireceği ifade edildi.

"BURAK ELMAS PROSEDÜRLERİ BEKLEMEYECEK"

Konuyla ilgili YouTube'da yayınlanan Spor Gecesi programında konuşan Haluk Yürekli, "Burak Elmas'in ilk icraatı belli. Burak Elmas, prosedürleri beklemeyecek. Fatih Hoca, pazartesi günü Florya'da olacak! Kesin bilgidir" ifadelerini kullandı.

Nefes kesen seçim yarışında Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas oldu