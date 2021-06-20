Üye Girişi
Mazbata bile beklenmeyecek! Burak Elmas, 21 Haziran'da Fatih Terim'i takımın başına getiriyor - Son Dakika

Mazbata bile beklenmeyecek! Burak Elmas, 21 Haziran'da Fatih Terim'i takımın başına getiriyor

20.06.2021 09:27

Galatasaray'da tarihi başkanlık seçimini Burak Elmas kazanırken, merak edilen konu ise Fatih Terim'in takımdaki geleceği oldu. Pazartesi İstanbul'a gelecek Fatih Terim'in, Burak Elmas'ın mazbata almasını beklemeden Florya'da mesaiye başlayacağı kaydedildi. Terim'le çalışmak istediğini her fırsatta dile getiren Elmas, ilk icraatını tecrübeli hocayı takımın başına getirerek yapacak.

Galatasaray'da kıran kırana geçen seçimi Burak Elmas 41 oy farkla kazanarak Galatasaray'ın yeni başkanı oldu. Her fırsatta başkan seçilirse Fatih Terim'le devam edeceğini söyleyen Burak Elmas'ın mazbatayı almayı beklemeden tecrübeli hocayı göreve getireceği ifade edildi.

"BURAK ELMAS PROSEDÜRLERİ BEKLEMEYECEK"

Konuyla ilgili YouTube'da yayınlanan Spor Gecesi programında konuşan Haluk Yürekli, "Burak Elmas'in ilk icraatı belli. Burak Elmas, prosedürleri beklemeyecek. Fatih Hoca, pazartesi günü Florya'da olacak! Kesin bilgidir" ifadelerini kullandı.

Mazbata bile beklenmeyecek! Burak Elmas, 21 Haziran'da Fatih Terim'i takımın başına getiriyor
Nefes kesen seçim yarışında Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas oldu

Galatasaray, Fatih Terim, Burak Elmas, Pazartesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mazbata bile beklenmeyecek! Burak Elmas, 21 Haziran'da Fatih Terim'i takımın başına getiriyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün 10:30 İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı Balkona çıkarak şampuanla köpürttüğü kafasını yağmur suyuyla yıkadı! O anlar görüntülendi 10:19 Balkona çıkarak şampuanla köpürttüğü kafasını yağmur suyuyla yıkadı! O anlar görüntülendi Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu yaşamını yitirdi 10:06 Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu yaşamını yitirdi
Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi 09:54 Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım, Ebru Gündeş iddialarını cevapladı 09:46 Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım, Ebru Gündeş iddialarını cevapladı Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklandı 09:31 Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklandı
Galatasaray'da oyların yüzde 87'sini Fatih Terim'i seçim vaadi olarak gösterenler aldı 09:24 Galatasaray'da oyların yüzde 87'sini Fatih Terim'i seçim vaadi olarak gösterenler aldı HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim 09:16 HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim

Son Dakika Haberleri
10:40 İstanbul'da korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü
10:29 İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı
10:18 Balkona çıkarak şampuanla köpürttüğü kafasını yağmur suyuyla yıkadı! O anlar görüntülendi
10:11 İstanbul'daki atık su incelemesinde en çok kullanılan maddeler ortaya çıktı: Alkol, tütün ve esrar
10:06 Kimliğini kaybetmek pahalıya patladı! Adına açılan şirket yüzünden binlerce liralık borcu var
09:58 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu
09:48 Arazi sulama tartışmasında iki aile birbirine girdi: 2 ölü, 6 yaralı
09:47 Şaşkına düşüren olay! Eşini göremediği için çıktığı çatıdan kendi indi, nöbeti arkadaşına devretti
09:15 HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim
09:15 Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısına çevrildi! Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı?
İstanbul'da korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü İstanbul'da korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü         
10:40
Lüks villada feci ölüm! 80 yaşındaki yaşlı adam, boş havuza düştü Lüks villada feci ölüm! 80 yaşındaki yaşlı adam, boş havuza düştü         
10:30
Kimliğini kaybetmek pahalıya patladı! Adına açılan şirket yüzünden binlerce liralık borcu var Kimliğini kaybetmek pahalıya patladı! Adına açılan şirket yüzünden binlerce liralık borcu var         
10:06
35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu         
09:59
Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını "şimdi tam zamanı" diyerek verdi         
09:53
Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı         
09:36
Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı         
09:29
3 gün önce dondurulmuş tavuklar, düğüne katılan 30 kişiyi zehirlendi 3 gün önce dondurulmuş tavuklar, düğüne katılan 30 kişiyi zehirlendi         
09:23
Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısına çevrildi! Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı? Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısına çevrildi! Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı?         
09:15
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı         
17:38
Güvenlik görevlisi kadın Güvenlik görevlisi kadın "sürtünme yoluyla taciz" iddiasıyla karakola gitti         
17:12
Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı         
17:11
18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı 18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı         
14:02
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı         
12:00
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2021 10:57:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mazbata bile beklenmeyecek! Burak Elmas, 21 Haziran'da Fatih Terim'i takımın başına getiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement