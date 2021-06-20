Mazbata bile beklenmeyecek! Burak Elmas, 21 Haziran'da Fatih Terim'i takımın başına getiriyor
20.06.2021 09:27
Galatasaray'da tarihi başkanlık seçimini Burak Elmas kazanırken, merak edilen konu ise Fatih Terim'in takımdaki geleceği oldu. Pazartesi İstanbul'a gelecek Fatih Terim'in, Burak Elmas'ın mazbata almasını beklemeden Florya'da mesaiye başlayacağı kaydedildi. Terim'le çalışmak istediğini her fırsatta dile getiren Elmas, ilk icraatını tecrübeli hocayı takımın başına getirerek yapacak.
Galatasaray'da kıran kırana geçen seçimi Burak Elmas 41 oy farkla kazanarak Galatasaray'ın yeni başkanı oldu. Her fırsatta başkan seçilirse Fatih Terim'le devam edeceğini söyleyen Burak Elmas'ın mazbatayı almayı beklemeden tecrübeli hocayı göreve getireceği ifade edildi.
"BURAK ELMAS PROSEDÜRLERİ BEKLEMEYECEK"
Konuyla ilgili YouTube'da yayınlanan Spor Gecesi programında konuşan Haluk Yürekli, "Burak Elmas'in ilk icraatı belli. Burak Elmas, prosedürleri beklemeyecek. Fatih Hoca, pazartesi günü Florya'da olacak! Kesin bilgidir" ifadelerini kullandı. Nefes kesen seçim yarışında Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas oldu
Son Dakika 10:30 İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı 10:19 Balkona çıkarak şampuanla köpürttüğü kafasını yağmur suyuyla yıkadı! O anlar görüntülendi 10:06 Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu yaşamını yitirdi 09:54 Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi 09:46 Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım, Ebru Gündeş iddialarını cevapladı 09:31 Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklandı 09:24 Galatasaray'da oyların yüzde 87'sini Fatih Terim'i seçim vaadi olarak gösterenler aldı 09:16 HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim