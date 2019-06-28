Son Dakika Haberleri: Mazbata Kutlaması: İstanbul'da İmamoğlu Dönemi Başladı
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Mazbata Kutlaması: İstanbul'da İmamoğlu Dönemi Başladı

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla Saraçhane'de binlerce kişi bir araya geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla Saraçhane'de binlerce kişi bir araya geldi. Vatandaşlar yeni dönemden beklentilerini DW Türkçe'ye anlattı.
Mazbata Kutlaması: İstanbul'da İmamoğlu Dönemi Başladı
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:01 
Deutsche Welle, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel
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