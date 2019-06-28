Mazbata Kutlaması: İstanbul'da İmamoğlu Dönemi Başladı
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla Saraçhane'de binlerce kişi bir araya geldi.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:01
Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu
'nun çağrısıyla Saraçhane'de binlerce kişi bir araya geldi. Vatandaşlar yeni dönemden beklentilerini DW Türkçe'ye anlattı.
Ekrem İmamoğlu'nun yetkileri neler, hangi kararlar için Belediye Meclisi'nin onayı gerekiyor?
İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etmiş
İBB önünde İmamoğlu aleyhinde bildiri okuyanlar konuştu: Talimatla oradaydık
Son dakika! Dış ticaret açığı Mayıs'ta yüzde 76,5 azaldı