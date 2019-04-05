Mazbata Töreninde Konuşun Alim Işık: "Kütahya'nın Ağabeyi Olacağım"

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Milliyetçi Hareler Partisi'nden (MHP) Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Alim Işık, mazbatasını Kütahya Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yusuf Hatip'in elinden aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Milliyetçi Hareler Partisi'nden (MHP) Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Alim Işık, mazbatasını Kütahya Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yusuf Hatip'in elinden aldı.



MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım ve partilerin katıldığı törende bir konuşma yapan Işık, "Bugün almış olduğumuz Kütahya Belediye Başkanlığı mazbatası şahsım başta olmak üzere aileme, partime, Kütahya'ma ve ülkeme hayırlara, hayırlı hizmetler yapmamıza vesile olsun. Yoğun bir emeğin sonucu olarak 4 aylık bir seçim sürecinin ardından milletimizin teveccühüyle son derece olgun ve nezaketli bir seçim atmosferi sonucunda bu önemli mazbataya sahip olduk. Emeği geçen tüm hemşerilerime ayrı ayrı huzurunuzda teşekkür ediyorum. Başta parti teşkilatımız olmak üzere, Kadın Kolları üyelerimiz, Ülkü Ocaklarındaki genç kardeşlerim, meslek odaları sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile ve gizli görünmez olalar tanımladığım üyeleri arkamdaki çalışma ekibime huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu iş ekip işi, hep seçim sürecinde söylediğim gibi 'bilen, tecrübeye sahip olan ve ekip anlayışına yatkın olan insanların başarılı olabileceği bir iş' dedim. İnşallah bundan sonraki sürecimiz artık bu taahhütlerimizin yerine getirilmesine yönelik çalışmalarımızla geçecek. Be bu vesileyle özellikle projelerimizin uygulama aşamasında birlikte çalışacağım belediye çalışanlarına şimdiden başarılar diliyor, teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"HERKES RAHAT OLSUN"



Görev yapan başkanlara teşekkür eden Işık, "Kimse tereddüt etmesin biz Kütahya'nın abisi olmaya, Kütahya'ya yeni istihdamlar kazandırmaya ve Kütahya'mızın hak ettiği yere taşımaya geliyoruz. O nedenle bize oy veren vermeyen kim olursa olsun, çalışanınız veya dışarıdaki vatandaşımız huzur içerisinde bir Kütahya'da yaşayacaktır. Herkes rahat olsun, İnşallah Kütahya'mız hepimizin özlediği yere çok kısa sürede gelecektir. Ben bir kez daha basın mensupları olarak siz değerli kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Çünkü sizler 4 ay boyunca bizi izlediniz, doğru bilgilerle, doğru bilgilendirme ile vatandaşımızla siyaset kurumunu barıştırdınız. Bundan dolayı çok ciddi katkılar yaptınız. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da inşallah belediyemizde kuracağımız yerel medya ofisiyle sizler ve belediyemiz iç içe olacak. Ayrıca belediyemizde nasip olursa geçmiş Belediye Başkanlarımıza ve Belediye Başkanı adaylarımıza da bir ofisimiz olacak. Kütahya hepimizin ortak mekanı olduğuna göre herkesin birikimini gönül rahatlığı ile bizimle paylaşabileceği bir ortam hazırlamak istiyoruz. Bugüne kadar da görev yapmış olan tüm Belediye Başkanlarımıza rahmetli olanlara Allah'an rahmet diliyorum, yaşayanlara da uzun ömürler diliyor ve teşekkür ediyorum. Çünkü her çivi çakan burada bir sonrakinin işini kolaylaştırmıştır. Bizden önce Kütahya'mızda görev yapan tüm Belediye Başkanlarımıza yaşayan özellikle Canan'a, İça'ya ve Saraçoğlu'na huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ondan öncekilere de Allah rahmet eylesin diyorum. Bundan sonra da birlikte olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA

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