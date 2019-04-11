Son Dakika Haberleri: Mazbata Töreninden Dönerken Fenalaşan Eski Muhtar Öldü

Mazbata Töreninden Dönerken Fenalaşan Eski Muhtar Öldü

6 dakika önce

Denizli'nin Çal ilçesinde üç dönem muhtarlık yapan Bircan Küçük, yeni seçilen muhtarın mazbata töreninden dönerken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Mazbata Töreninden Dönerken Fenalaşan Eski Muhtar Öldü, System.String[]
Denizli'nin Çal ilçesinde üç dönem muhtarlık yapan Bircan Küçük, yeni seçilen muhtarın mazbata töreninden dönerken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Çalçakırlar Mahallesi'nde 1994-2009 yılları arasında 3 dönem muhtarlık yapan Bircan Küçük (63), 31 Mart'taki seçimlerde muhtar seçilen Erdal Şahin'in mazbata töreninden dönerken fenalaşarak yere düştü.

Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Küçük'e müdahale etti. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Küçük, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Küçük'ün cenaze törenine, yakınları, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ve mahalle halkının katıldı. Cenaze, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çalçakırlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:56 Kaynak: AA
Denizli, Kalp Krizi, Çal, Güncel
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