Son Dakika Haberleri: Mazbatası iptal edilen aday seçime tek aday olarak girdi
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Mazbatası iptal edilen aday seçime tek aday olarak girdi

19 dakika önce

Mazbatası iptal edilen aday seçime tek aday olarak girdiADIYAMAN - Adıyaman merkez Petrol Mahallesinde muhtar adayının adres değişikliğinden dolayı mazbatasının iptal olması nedeniyle yeniden seçim yapıldı.

Mazbatası iptal edilen aday seçime tek aday olarak girdi
ADIYAMAN - Adıyaman merkez Petrol Mahallesinde muhtar adayının adres değişikliğinden dolayı mazbatasının iptal olması nedeniyle yeniden seçim yapıldı.
31 Mart 2019 Seçimlerinde Merkez Petrol Mahallesi muhtarlığına tek başına aday olan Ramazan Bali'nin Petrol Mahallesinde ikametinin 6 ayı doldurmaması nedeniyle mazbatası iptal edilerek yeniden seçime gidildi. Adres değişikliği nedeniyle mazbatası iptal olan ve iptal edilen seçimden sonra 6 ay ikamet şartı süresini dolduran Ramazan Bali, 883 Seçmenin bulunduğu mahalleye yeniden muhtar adayı oldu. Tek muhtar adayı olarak seçime giren Ramazan Bali'ye, mahalleli de büyük ilgi gösteriyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Muhtar Adayı Ramazan Bali, "31 Mart Seçimlerinde Petrol Mahallesi Muhtarlığına tek adaydım zaten, başka bir aday yoktu. İkamet değişikliğinden dolayı mazbatam iptal edildi. Şart doldurulduğu için yeniden seçim yapıldı, yine tekim, tek adayım. Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Zaten köylüm beni benimsemiş, mahalle sakinlerim beni benimsemiş. Burada hoş görü ile yapılan bir seçimdir, her hangi bir sıkıntımız yok" diye konuştu.
Mazbatası iptal edilen aday seçime tek aday olarak girdi
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:02 Kaynak: İHA
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