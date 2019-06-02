Mazbatası iptal edilen muhtar yenilenen seçimin yine galibi oldu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki iptal edilen muhtarlık seçimi yeniden yapıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki iptal edilen muhtarlık seçimi yeniden yapıldı. Seçim sonucunda 31 Martta mazbatası iptal edilen Mehmet Gök, yenilenen seçimin de galibi oldu.

Şehit Uğur Saka İlkokulunda sabah saat 8'de başlayan ve üç sandıkta yapılan seçim 17.00 itibariyle sona erdi.

Seçimde bin 30 kayıtlı seçmeni bulunan Fatih Mahallesinde kullanılan 563 oyun 287'sini alan Mehmet Gök, yeniden mahallesine muhtar seçildi.

Gök, mahalle halkına yeniden kendisini seçtiği için teşekkür ederek, 23 yıl önceki bir olaydan dolayı daha önce yapılması gereken "memnu hakların iadesi (Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi) " konusunda dilekçe verilmesi gerekirken, bu işlemi yapmadığından dolayı mazbatasının alındığını, bu işlemi hukukçularla görüşerek çözdüğünü söyledi.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Nurdağı ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde bin 30 seçmenden 920'sinin oy kullandığı seçimde, 174 oy alarak muhtar seçilen Mehmet Gök'ün, arşiv kayıtlarında adli sicil kaydı olduğu gerekçesiyle muhtarlık seçimi iptal edilmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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