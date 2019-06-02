Mazbatası iptal edilen muhtar yenilenen seçimin yine galibi oldu
45 dakika önce
Kilis'in Musabeyli ilçesi Hasancalı köyündeki iptal edilen muhtarlık seçimi yeniden yapıldı.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:49 Kaynak: AA
'in Musabeyli
ilçesi Hasancalı köyündeki iptal edilen muhtarlık seçimi yeniden yapıldı.
Seçim sonucunda 31 Martta mazbatası iptal edilen Mustafa Yoluk, yenilenen seçimin de galibi oldu.
Hasancalı İlkokulunda sabah saat 8'de başlayan seçim 17.00 itibariyle sona erdi.
Seçimde 966 kayıtlı seçmeni bulunan Hasancalı köyünde kullanılan 966 oyun 511'ni alan Yoluk, resmi olmayan sonuçlara göre, yeniden muhtar seçildi.
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