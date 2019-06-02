Son Dakika Haberleri: Mazbatası iptal edilen muhtar yenilenen seçimin yine galibi oldu
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Mazbatası iptal edilen muhtar yenilenen seçimin yine galibi oldu

45 dakika önce

Kilis'in Musabeyli ilçesi Hasancalı köyündeki iptal edilen muhtarlık seçimi yeniden yapıldı.

Mazbatası iptal edilen muhtar yenilenen seçimin yine galibi oldu, System.String[]
Kilis'in Musabeyli ilçesi Hasancalı köyündeki iptal edilen muhtarlık seçimi yeniden yapıldı.
Seçim sonucunda 31 Martta mazbatası iptal edilen Mustafa Yoluk, yenilenen seçimin de galibi oldu.
Hasancalı İlkokulunda sabah saat 8'de başlayan seçim 17.00 itibariyle sona erdi.
Seçimde 966 kayıtlı seçmeni bulunan Hasancalı köyünde kullanılan 966 oyun 511'ni alan Yoluk, resmi olmayan sonuçlara göre, yeniden muhtar seçildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:49 Kaynak: AA
Musabeyli, Kilis, Güncel
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