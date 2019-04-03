Mazbatasını Alan Ak Partili Aslan Görevine Başladı
54 dakika önce
AK Parti'den Batman'ın Sason Belediye Başkanlığına seçilen Muzaffer Aslan, mazbatasını aldıktan sonra kalabalık bir grup eşliğinde belediyeye geçerek dualar eşliğinde görevine başladı.
AK Parti
'den Batman
'ın Sason
Belediye Başkanlığına seçilen Muzaffer Aslan
, mazbatasını aldıktan sonra kalabalık bir grup eşliğinde belediyeye geçerek dualar eşliğinde görevine başladı.
Sason'da seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından AK Parti'den Belediye Başkanlığına seçilen Muzaffer Aslan, İlçe Seçim Kurulu'na geçerek mazbatasını aldı. Mazbatasını alan Aslan ve beraberindekiler, daha sonra Sason Belediye Başkanlığı binasına geldi. Aslan, İlçe Müftüsü Süleyman Baran'ın duaları ve kalabalığın alkışları ile makama gelerek göreve başladı. Burada bir konuşma yapan Aslan, belediyeye oturmaya gelmediklerini belirterek, hizmet için gece gündüz çalışacaklarını söyledi. - BATMAN
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:44 Kaynak: İHA
Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı
AK Parti'den, İmamoğlu'nun Sözlerine Tepki: Bu Sürecin Durdurulmasını Neye Dayanarak İstiyor?
Batman'da 2 Gündür Aranan 3 Yaşındaki Fatih'in Cansız Bedeni Bulundu
İller Bankası'na En Borçlu Belediye Bursa