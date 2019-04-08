Son Dakika Haberleri: Mazbatasını Alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Açıklama Yaptı

Mazbatasını Alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Açıklama Yaptı

41 dakika önce

Mazbatasını alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açıklama yaptı(Tür: Ankara)

Mazbatasını alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açıklama yaptı

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:42 Kaynak: DHA

Mansur Yavaş, Ankara, Güncel
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