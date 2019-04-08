Mazbatasını Alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Açıklama Yaptı
41 dakika önce
Mazbatasını alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açıklama yaptı(Tür: Ankara)
Mazbatasını alan Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
, açıklama yaptı
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:42 Kaynak: DHA
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