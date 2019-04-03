Mazbatasını Alan Elazığ'ın Yeni Başkanı Şerifoğulları, Göreve Başladı

31 Mart yerel seçimlerde AK Parti'den Elazığ Belediye Başkanı seçilen Şahin Şerifoğulları ve meclis üyeleri bugün mazbatasını aldı.

31 Mart yerel seçimlerde AK Parti'den Elazığ Belediye Başkanı seçilen Şahin Şerifoğulları ve meclis üyeleri bugün mazbatasını aldı.



31 Mart yerel seçimlerde AK Parti'den Elazığ Belediye Başkanı seçilen Şahin Şerifoğulları ve meclis üyeleri mazbatalarını almak için adliyeye geldi. Adliyede düzenlenen törenle Başkan Şerifoğulları ve meclis üyeleri mazbatalarını 1. Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Alçık'tan aldı. Daha sonra belediyeye geçen Şerifoğulları, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığına getirilen Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'dan görevi teslim aldı.



2014 yılından bugüne kadar AK belediyeciliğin Elazığ'da önemli hizmetler yaptığını belirten Mücahit Yanılmaz, "Bundan sonra da önemli hizmetleri de değerli belediye başkanımız yapacak. Elazığ, kadim bir kent, milli ve manevi değerlerine bağlı olan bir kent. Böyle bir kente hizmet etmek, böyle bir şehrin hizmetkarı olmak hem manevi açıdan çok ulvidir. Hem de bu şehre hizmet etmek sevapların en yükseklerinde olan bir sevaptır. Bu açıdan biz hizmet bayrağını AK davanın AK insanı olarak Şahin Şerifoğulları'na devredeceğiz. Şerifoğulları da şu saatten sonra Elazığ'a en güzel hizmetleri AK belediyecilik çerçevesinde yapmaya devam edecek" dedi.



"Gayretli bir şekilde çalışacağız"



Bugün hizmette bayrak değişimi gerçekleştirdiklerini ifade eden yeni Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "5 yıllık süre zarfında Mücahit Yanılmaz'ın Elazığ'a yapmış olduğu yatırımlardan hizmetlerden dolayı kendisine ve ekibine şükranlarımı arz ediyorum. 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimler neticesinde sandıktan AK Parti'mizin zaferi ile şahsımızı belediye başkanı olarak layık gördüler. Bütün hemşehrilerime şükranlarımı arz ediyorum. Hizmette bayrak değişimini aldığımız yerden daha ileriye götürebilmek için ekibimizle gayretli bir şekilde çalışacağız. Biz, seçim süreci çalışmaları boyunca adil dürüst ve şeffaf bir şekilde bu şehri yöneteceğimizi ifade ettik. Aynı zamanda 17 yıllık iktidarlığımız döneminde partimizin ilimize, ülkemize yapmış olduğu icraatlardan bahsettik. Allah razı olsun, hemşehrilerimiz bizi bu göreve laik gördüler. Biz de bundan sonraki süreçte hemşehrilerimizi utandırmamak ve mahcup etmeme adına gece gündüz demeden ekibimizle birlikte gayretli bir şekilde çalışacağız" diye konuştu. - ELAZIĞ

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