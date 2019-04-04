Mazbatasını Alan Ocaklı Görevine Başladı
1 saat önce
31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Boğazkale Belediye Başkanı seçilen Mesut Ocaklı mazbatasını alarak görevine başladı.
31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi
'nden Boğazkale
Belediye Başkanı seçilen Mesut Ocaklı
mazbatasını alarak görevine başladı.
Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı bugün sabah saat 09.00'da MHP
Boğazkale İlçe Başkanı Ali Oran ile birlikte İlçe Seçim kuruluna giderek mazbatasını teslim aldı.
Daha sonra kalabalık bir grup ile Boğazkale Belediye'sine geçen Ocaklı, Başkanlık koltuğuna oturdu. Boğazkale halkı için var gücüyle çalışacağını ifade eden Ocaklı, "Halkımızın güvenini boşa çıkarmayıp, daha yaşanabilir bir Boğazkale için ekibimle birlikte var gücümle çalışacağım" dedi. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:51 Kaynak: İHA
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