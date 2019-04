Mazbatasını alan Seçer, Mersin Büyükşehir'i selefi Kocamaz'dan devraldı

Mazbatasını alan Seçer, Mersin Büyükşehir'i selefi Kocamaz'dan devraldı31 Mart yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen CHP 'li Vahap Seçer , mazbatasını aldıSeçer'in, Cumhuriyet Meydanı 'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma ve Büyükşehir Belediyesi'ndeki devir teslim töreni, partililerin yoğun katılımıyla adeta mitinge dönüştüSeçer:"Yurttaşlarımız endişe duymasın, belediye emin ellerdedir"MERSİN – 31 Mart yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Vahap Seçer, mazbatasını aldı. Mazbatasını almasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk koyan Seçer, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçerek, görevi ve belediye mührünü selefi Burhanettin Kocamaz 'dan devraldı. Seçer'in devir teslim töreni ve balkon konuşması, CHP'lilerin yoğun katılımıyla adeta mitinge dönüştü. Mersin Büyükşehir Belediyesi 'nin yeni başkanı Vahap Seçer, sabah saat 10.30 sıralarında mazbatasını almak üzere CHP İl Başkanı Adil Aktay, Yenişehir Mezitli ve Tarsus 'ta seçimi kazanarak başkanlık koltuğuna oturan belediye başkanları ile birlikte Mersin Adliyesi'ne geldi. Adliye bahçesinde ve içinde yoğun bir partili gurubu tarafından alkışlarla karşılanan Seçer, daha sonra İl Seçim Kurulu Başkanı Sebahattin Aras'tan, "Kazanan Mersin oldu, Türkiye oldu. Demokrasi kazandı" diyerek mazbatasını aldı.Partililer yoğun ilgi gösterdiDaha sonra adliyeden Cumhuriyet Meydanı'na geçen Seçer, burada da yoğun bir kalabalık tarafından karşılandı. Meydanı dolduran partililer nedeniyle Atatürk Anıtı önüne güçlükle gelen Seçer, Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu.Seçer, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından meydanın yan tarafındaki Büyükşehir Belediyesi binasına geçti. Partililerin sevgi gösterileri ve yoğun kalabalık dolayısıyla yaklaşık 50 metrelik mesafeyi güçlükle kat eden Seçer, başkanlık makamında, Yüksek Seçim Kurulu kararıyla aday olamayan önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından karşılandı."Başkandan talebim; boynuzun kulağı geçmesi"Seçer'e ve eşine çiçek vererek kutlayan Kocamaz, yaptığı konuşmada, hayırlı olsun dileklerini iletti. Belediye başkanlığının hem çok zor hem de vebali çok ağır olan bir görev olduğunu vurgulayan Kocamaz, "Bu görevi hakkaniyetle yaptığınız sürece bazılarını karşınıza, bazılarını da yanınıza alırsınız. Ama benim sayın başkandan talebim; boynuzun kulağı geçmesi, bu hizmet atağının bizim de ötemizde daha da başarılı olması ve kazananın Mersin olması. Biz hakkaniyetle, gönül rahatlığıyla yaptığımız hizmetlerden dolayı mutluyuz. Ama isteğimiz, Mersin halkının daha da mutlu olabilmesi, hizmetlerin kaldığı yerden artarak devam etmesi" dedi."İsteğimiz, başlattığımız projelerin devam etmesi""Bizim devraldığımız belediye ile bugünkü belediye arasında fersah fersah mesafe var" diyen Kocamaz, bütün plan ve projelerinin hazırlanmış durumda olduğunu söyledi. Seçer'in bu konuda biraz daha şanslı olduğunu belirten Kocamaz, başlattıkları tüm projelerin bundan sonra da devam etmesini, Mersin'in dünya kenti olma yolundaki çalışmalarının sürdürülmesini istedi. Kocamaz, "Özellikle Ekmek Fabrikası'nın faaliyetine devam etmesini talep ediyorum. Dosteli Market'in, eğitim faaliyetlerinin sürmesini rica ediyorum. Bunun yanında başlattığımız Dünya Engelsiz Kültür ve Sanat Festivali'nin, Tuor Of Mersin ve Uluslararası Mersin Maratonu'nun devam etmesini özellikle rica ediyorum. Mersin adına yapılmış her hizmette biz kendisinin yanında olacağız, desteğimizi vereceğiz. Yolu ve bahtı açık olsun, Allah yar ve yardımcısı olsun. Kendisini tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum" diye konuştu."Mersin kazanmıştır, Türkiye kazanmıştır"Seçer ise Kocamaz'a, Mersin'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Kocamaz'ın bu yarışta talihsiz bir şekilde ve bazı tertipler sonucu yarış dışı kaldığına dikkat çeken Seçer, "Arzu ederdim ki, demokrasi adına Mersin böyle bir hadiseyle karşılaşmasın. Ben o zaman da söyledim; 'Bu, demokrasiye yapılmış bir suikasttır' değerlendirmesi yaptım. Aynı değerlendirmem devam ediyor. Ancak, diğer taraftan demokrasi yarışı, ufak tefek münferit birkaç hadisenin dışında kimsenin burnunun kanamadan bitmesi, hepimiz adına, ülkemiz, Mersin adına sevindirici. Bu yarışın kazananı Cumhuriyet Halk Partisi ve Vahap Seçer olmuştur ama aslında Mersin kazanmıştır, Türkiye kazanmıştır" ifadelerini kullandı."Yurttaşlarımız endişe duymasın belediye emin ellerdedir"Kocamaz'ın takdir ettiği hizmetleri olduğuna işaret eden Seçer, vatandaşın, halkın, mazlumun, fakirin, fukaranın yararına olan her türlü proje ve faaliyetin devam edeceğini söyledi. Kocamaz'ın teşekkür ettiği Seçer, şöyle devam etti: "Sayın başkan endişe duymasın, belediye emin ellerdedir. Sayın yurttaşlarımız endişe duymasın belediye emin ellerdedir. Elbette ki, biz daha iyisini yapma iddiasıyla vatandaşlarımızın bize güvenmesini istedik ve bu güveni de aldık. Seçimi kazandık. Sayın başkanın ve daha önceki başkanların Mersin'e verdikleri hizmetlerin çok ötesine taşımak için gecemizi gündüzümüze katacağız. Demokrasi eğer iyi anlaşılmışsa, iyi sindirilmişse bir bayrak yarışıdır, bir hizmet yarışıdır. Bunun bilincindeyim. Daha iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Eminim ki, sayın başkan bunları gördükçe de bizlerle iftihar edecektir."Seçer, Mersin adına Kocamaz'ın deneyimlerinden faydalanacaklarını sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından Kocamaz, Büyükşehir Belediyesi'nin mührünü yeni başkan Vahap Seçer'e teslim etti.Seçer, daha sonra balkona çıkarak, belediyenin önünü dolduran partililere seslendi.