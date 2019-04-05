Son Dakika Haberleri: Mazbatasını Aldı, Down Sendromlu Serkan'ı Başkanlık Koltuğuna Oturttu

Mazbatasını Aldı, Down Sendromlu Serkan'ı Başkanlık Koltuğuna Oturttu

46 dakika önce

Eceabat'ta İYİ Parti'den belediye başkanı seçilen Saim Zileli'ye mazbatası verildi.

Eceabat'ta İYİ Parti'den belediye başkanı seçilen Saim Zileli'ye mazbatası verildi.

Çanakkale İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından mazbatasını alan Zileli daha sonra Eceabat Belediye Başkanlığına geldi.

Buradaki törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Seçim öncesi ilçede yaşayan down sendromlu Serkan Gürsoy'a verdiği sözü tutan Zileli, Gürsoy'u başkanlık koltuğuna oturttu.

Eceabat halkının teveccühü ile onurlu bir göreve başladığını belirten Zileli, "Belediye bir hizmet kurumudur. Partisi olmaz. Belediyede komşuluk, arkadaşlık, kardeşlik ve yardımlaşma vardır. Bütün bunları yaptığımız zaman toplumda kendisiyle barışık ve mutlu olacaktır. Bu görevi de bana layık gördüğünüz için hepinize çok teşekkür ederim." dedi.

Zileli, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:04 Kaynak: AA

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