Mazbatasını Aldı İlk İşi Köylülerine Yemek Dağıtmak Oldu
1 saat önce
Bilecik merkeze bağlı Cumalı Köyü'nde yerel seçimlere tek başına girerek muhtar olan Zeki Tetik'in ilk işi köylülere yemek dağıtmak oldu.
Bilecik
merkeze bağlı Cumalı Köyü'nde yerel seçimlere tek başına girerek muhtar olan Zeki Tetik'in ilk işi köylülere yemek dağıtmak oldu.
Bilecik merkeze bağlı ve kentte 24 kilometre uzaklıktaki Cumalı Köyü'nde 31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçimine köyde tek muhtar adayı olarak seçime giren Zeki Tetik seçimi kazanarak mazbatasını aldı. Mazbatasını aldığı gün köy meydanına kurduğu sofralarla köylülerine yemek veren muhtar, köylülerden tam not aldı.
Seçimlerden önce mazbatasını alır almaz yemek dağıtacağı konusunda kendi kendi kendine söz verdiğini söyleyen Tetik, "2004-2009 yılları arasında köyde muhtarlık yaptım. Sonra bir dönem ara verdikten sonra 2014-2019 arasında bir daha muhtar seçildim. Sonra bu dönem tek başıma girdiğim seçimlerde tekrar muhtar seçildim. İlk iş olarak köylülerime yemek verdim. Bu da köylülerim tarafından çok olumlu karşılandı. 5 sene boyunca köyüme tekrar hizmet nasip oldu. Hep birlikte köyümüze hizmet edeceğiz" dedi. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:19 Kaynak: İHA
Mansur Yavaş Mazbatasını Alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Oldu
Hem Ehliyetsiz, Hem Alkollü, Hem de Drift Attı! Cezası 10 Bin 302 TL
Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız
Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı