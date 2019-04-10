Mazbatasını Almaya Hazırlanırken, Çatıdan Düşüp Ağır Yaralandı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç
ilçesine bağlı Ağaçköy köyünde, ikinci kez muhtar seçilen Erdoğan Bacak (56), 2 katlı evinin çatısından dengesini kaybedip, zemine çakıldı. Ağır yaralanan Bacak'ın, bugün mazbata töreni olduğu öğrenildi.
Bayramiç'te pazarcılık yapan, 3 çocuk babası Erdoğan Bacak, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, aday olduğu Ağaçköy köyünden ikinci kez muhtar seçildi. Bacak, iddiaya göre, bu sabah pazara gitmek üzere tezgahlarını almak için 2 katlı evinin çatısına çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Bacak, beton zemine çakıldı. Bacak'ın düştüğünü görenler, 112 Acil Servis
ile jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Bacak'ı ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi
'ne götürdü. Bacak, buradaki müdahalesinin ardından Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Bacak'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Jandarma
ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Erdoğan Bacak'ın, bugün İlçe Seçim Kurulu'nda mazbata töreni olduğu öğrenildi.
- Çanakkale