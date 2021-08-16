Mazda CX-5 100 bin kilometre testini başarıyla geçti - Son Dakika

Mazda'nın kompakt SUV sınıfındaki başarılı temsilcisi CX-5, Avrupa'nın en prestijli dergilerinden birisi olan Auto Bild'in ünlü 100 bin kilometre dayanıklılık testinden başarıyla geçti.

Gündelik kullanım özellikleriyle yüksek beğeni kazanan Mazda CX-5, geniş ve çok yönlü yaşam alanı, üst düzey konfor ile yol tutuş seviyesi ve rafine motor-şanzıman kombinasyonuyla jüri üyelerinin takdirini kazandı.

Pürüzsüz çalışma karakterine sahip, yüksek Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi kabiliyetiyle dikkat çeken 184 HP gücündeki Skyactiv D 184 motor ve kusursuz uyum gösteren 6 ileri vitesli otomatik şanzımanla dayanıklılık testine tabii olan kompakt SUV modeli, ilk neslinin başarısını taçlandırarak, farklı sınıflardan toplam 68 otomobilin yer aldığı sıralamada, 4'üncü sırayı aldı ve en yüksek seviyedeki "A" notuna layık görüldü.

"Etkileyici şekilde sorunsuz ve güvenilir" övgüsünü alan CX-5, testlerin bitiminden sonra uzmanların gözetiminde, en ince ayrıntısına kadar parçalarına ayrılarak incelendi. Kokpit, yürüyen aksam, şasi, karoser parçaları, motor, şanzıman ya da direksiyon sisteminde hiçbir problemin not edilmediği ve uzun test sürecinden hiçbir şekilde etkilenmediği belirtilirken, 100 bin kilometre boyunca CX-5 herhangi bir arızayla ya da planlanmamış servis ziyaretiyle karşılaşmadı. Uzun vadede de kalite seviyesini koruduğunu kanıtlayan CX-5, teste konuk olan 2,2 litrelik premium dizel motorunun yanı sıra, diğer benzinli ve dizel motor seçenekleri, manuel ve otomatik şanzıman, önden çekiş ve dört tekerlekten çekiş varyasyonlarıyla da dergi ekibini etkilemeyi başardı.