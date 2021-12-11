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Mazda'dan esnek üretim modeli - Son Dakika

Mazda'dan esnek üretim modeli

11.12.2021 15:09
Mazda'dan esnek üretim modeli

Mazda, Japonya Hofu Fabrikası’nda gerçekleştirdiği yeniliklerle üretim kabiliyetini artırdı.

Mazda, Japonya Hofu Fabrikası'nda gerçekleştirdiği yeniliklerle üretim kabiliyetini artırdı.

H2 üretim hattında yapılan geliştirmeler sayesinde Japon üretici; aynı anda, aynı seri üretim hattında farklı modelde otomobiller ve motor tiplerini üretebilecek. Anlık ihtiyaçlara birkaç gün içinde hızlı bir şekilde adapte olabilen, markanın çok yönlü çözüm stratejisinin bir parçası olan esnek modellemeye sahip üretim hattı, 2022 yılında gün yüzüne çıkacak bir dizi SUV modeline de ev sahipliği yapacak.

Mazda, hali hazırda Mazda6 ve Mazda CX-5 modellerinin üretildiği H2 üretim hattında, elektrikli güç aktarma organlarına da sahip olacak geniş ürün gamını üretebilecek kapasiteye ulaşmak adına kapsamlı değişikliklere gitti. Yeni modellere ve değişen taleplere hızlı bir şekilde yanıt verebilen bu gelişmiş üretim modellemesi, Mazda'nın Monotsukuri adını verdiği yenilikçi inovasyon yaklaşımının en son örneği olarak adlandırılıyor.

Mazda'dan esnek üretim modeli

Üretim hattı İhtiyaca göre şekillendirilebiliyor

Mazda'nın çok yönlü çözüm stratejisinin önemli bir ayağı olan geliştirmeler sonucunda, üretim hattı değişen ihtiyaçlara göre şekillendirilebiliyor. Bu sayede aynı hat üzerinde büyük veya küçük platformlu, içten yanmalı veya elektrikli motorlu, enlemesine ya da uzunlamasına motor yerleşimine sahip otomobiller üretilebilecek. İleriye dönük karma üretim felsefesi, aynı zamanda 2022 yılında tanıtılacak SUV modellerine de hayat verecek.

Mazda'dan esnek üretim modeli

Tesisin yarısından fazlası esneklik stratejisine göre kurgulandı

Yeniden düzenlenen üretim hattının kalbini, çapraz dolly bandı modellemesi oluşturuyor. Yeni yapıda sabit konveyör bantları ve askılarına yer verilmiyor ve hat fiziksel olarak özgür kılınıyor. Sabit bantlar ve askıların yerine zeminle aynı hizada bulunan paletlere yer veriliyor ve bu paletler "dolly silindirler" vasıtasıyla hareket ediyor. Sabit üretim hattına göre çok daha hızlı şekillendirilebilen bu üretim hattına gelecekte daha fazla bölüm eklenerek kapasite genişletilebiliyor. Kolay hareket eden paletli yapı sayesinde çalışanların daha serbest bir alana kavuştuğunu dile getiren Mazda Motor Corporation Kıdemli Genel Müdürü Takeshi Mukai, Hofu Fabrikası'nın yarısından fazlasının yeni stratejiye göre kurgulandığını belirtiyor. Yatırım maliyetlerini yüzde 10 düşüren bu strateji, geleneksel montaj hattını geliştirme sürecinin 5'te 1'i kadar zaman alıyor.

Mazda'dan esnek üretim modeli

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Mazda'dan esnek üretim modeli - Son Dakika


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