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Mazda'dan kendini şarj edebilen ilk tam hibrit model! - Son Dakika

Mazda'dan kendini şarj edebilen ilk tam hibrit model!

13.12.2021 13:09
Mazda'dan kendini şarj edebilen ilk tam hibrit model!

Mazda, markanın kendini şarj edebilen ilk tam hibrit modeli Mazda2 Hybrid’in detaylarını paylaştı.

Mazda, markanın kendini şarj edebilen ilk tam hibrit modeli Mazda2 Hybrid'in detaylarını paylaştı.

Mazda2, Toyota Motor Corporation ile hali hazırda var olan işbirliğinin bir meyvesi olarak dikkat çekiyor. Tamamen elektrikli sürüşe imkan veren EV modu, özellikle şehir içi sürüşlerde emisyon değerlerini sıfıra indirirken, sessiz ve pürüzsüz yolculuklara imkan tanıyor. 1490 cc hacmindeki benzinli motoru 93 HP, elektrikli motoru ise 59 kW güç üreten Mazda2 Hybrid, toplamda 116 HP güç verisine erişiyor. 0'dan 100 km/s hıza 9,7 saniyede ulaşan otomobilin son hızı 175 km/s olarak açıklanıyor.

Mazda'dan kendini şarj edebilen ilk tam hibrit model!

WLTP normlarında 100 km'de 3,8-4,0 litre gibi etkileyici yakıt tüketim verilerine ulaşan küçük Mazda, gaza basılmadığında ve frenlemelerde ortaya çıkan kinetik enerjiyi yüksek performanslı bataryasında depolayarak harici bir şarja ihtiyaç duymuyor. Normal sürüşlerde ise optimum performans için işletim sistemi, benzinli motor ve elektrikli motor arasında güç dağılımını akıllıca gerçekleştiriyor.

Mazda'dan kendini şarj edebilen ilk tam hibrit model!

Küçük sınıfta olmasına karşın 2560 mm'lik aks mesafesiyle 4 yetişkin için ferah bir yaşam alanı sunan Mazda2 Hybrid, 286 litrelik bagaj hacmiyle de ihtiyaçları karşılıyor. Euro NCAP testlerinde 5 yıldıza layık görülen model, Avrupa pazarında 2022 yılının bahar aylarında satışa sunulacak. Mazda2 Hybrid'in Türkiye'de satışa çıkacağı tarih ise henüz belli değil.

Mazda'dan kendini şarj edebilen ilk tam hibrit model!

TOYOTA, Mazda, HP, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Mazda'dan kendini şarj edebilen ilk tam hibrit model! - Son Dakika


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