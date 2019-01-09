Mazda Jinba İttai 2019 Binicilik Kupası" Başlıyor

3 Ocak 2019 Perşembe akşamı takım kaptanları, sporcular ve özel konukların buluştuğu fikstür belirleme davetinde, misafirlerin bir araya geldiği davette Mazda Türkiye Pazarlama ve Satış Direktörü Mert Güçlüer, "Bu yıl yine Kemer'de olmaktan mutluyuz.

3 Ocak 2019 Perşembe akşamı takım kaptanları, sporcular ve özel konukların buluştuğu fikstür belirleme davetinde, misafirlerin bir araya geldiği davette Mazda Türkiye Pazarlama ve Satış Direktörü Mert Güçlüer, "Bu yıl yine Kemer'de olmaktan mutluyuz. Kemer Country Atlıspor Kulübü ve elbette Türkiye Binicilik Federasyonu bu organizasyonda bizlerden hiçbir desteği esirgemiyorlar. Binicilik sporuna verdiğimiz destek otomobillerimizin benzersiz mühendislik özelliklerinin kavranmasında bizim için en önemli. Mazda'nın otomobil geliştirmekteki temel yaklaşımı olan at ve binicisinin mükemmel uyumunu tarif eden Jinba İttai tanımı bu organizasyonla ete kemiğe bürünüyor" dedi.



Kemer Country Binicilik Kulübü Sportif Direktörü Atila Akbıyık ise bu yılki organizasyon ile ilgili olarak "Kemer Atlıspor Kulübü bu yılda da Mazda ile spor adına çok değerli bir projeye adım attı. Bu organizasyon sadece bir sponsorluk olarak tanımlanamayacak kadar derinlikli. Her yıl içerik ve kurallarını geliştirecek, heyecan yaratacak şekilde tarif ediliyor. Mazda'nın Jinba İttai felsefesini Türkiye'deki binicilik dünyası olarak sevdik ve benimsedik. Aynı zamanda sportif olarak da hem bizler hem de biniciler için heyecan uyandıran bir işbirliğine imza atıyoruz. Katılım rekoru bu sene de kırılacak" dedi.

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