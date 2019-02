Mazda Jinba Ittai Cup 2019 Engel Atlama Binicilik Yarışmaları Bu Hafta Sonu Başlıyor

İsmini ve ilhamını, Mazda'nın otomobillerinde yakalamayı kendisine en öncelikli hedef olarak belirlediği, "at ve binicisinin benzersiz bir uyum içinde, aynı varlıkmışçasına hareket etmeleri" anlamına gelen Jinba Ittai kavramından alan Mazda Jinba Ittai Cup 2019 Engel Atlama Binicilik...

İsmini ve ilhamını, Mazda'nın otomobillerinde yakalamayı kendisine en öncelikli hedef olarak belirlediği, "at ve binicisinin benzersiz bir uyum içinde, aynı varlıkmışçasına hareket etmeleri" anlamına gelen Jinba Ittai kavramından alan Mazda Jinba Ittai Cup 2019 Engel Atlama Binicilik Yarışmaları, Mazda'nın kökenlerine verdiği önemi ifade ediyor.



Mazda Jinba Ittai Cup 2019 Engel Atlama Binicilik Yarışmaları biri final olan toplam üç ayaktan oluşuyor. 12 – 13 Ocak 2019 tarihlerinde ilk ayağı gerçekleştirilen yarışmaların, ikinci ayağı 23-24 Şubat 2019 tarihine gerçekleşecek, üçüncü ayağı 23 -24 Mart 2019 tarihinde, finalleri ise 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak.



22 takımın yer aldığı Türkiye'nin en iyi 160 at ve binicisinin Ponny, Biniciler, Yıldızlar, Gençler ve Genç Yetişkin & Yetişkinler olmak üzere beş ayrı kategoride yarışılan yarışmalarda her kategorinin birincilerine Mazda Türkiye tarafından verilecek özel ödülün yanı sıra son iki yaışta ilk beş dereceyi alan yarışmacılar para ödüllerinin sahibi olacak.



Bu zorlu yarışları takip eden binicilik meraklıları ayrıca, Mazda tarafından kurulan stantta Mazda modellerini inceleyerek test sürüşü yapma imkanı bulacaklar.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Bankalar Birliği: S&P'nin Açıklaması Temelsiz

Akhisarspor, Yılmaz Vural'la Anlaşmak Üzere

Türkiye'nin En Köklü Otobüs Firmalarından Olan Ulusoy İçin İflas Kararı Verildi

Hakkında Tutuklama Kararı Çıkan Mehmet Ali Alabora İçin Müebbet Hapis İstendi