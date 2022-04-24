Mazda modelleri zorlu testlerden geçiyor - Son Dakika
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Mazda modelleri zorlu testlerden geçiyor

24.04.2022 11:34
Mazda modelleri zorlu testlerden geçiyor

Japon otomobil markası Mazda, sürdürülebilirlik stratejisini destekleyecek şekilde üretim bandından çıkan otomobilleri uzun yıllar ömür boyu kullanılabilecek ve yüzlerce bin kilometre yol kat edebilecek şekilde geliştirmeye devam ediyor.

Japon otomobil markası Mazda, sürdürülebilirlik stratejisini destekleyecek şekilde üretim bandından çıkan otomobilleri uzun yıllar ömür boyu kullanılabilecek ve yüzlerce bin kilometre yol kat edebilecek şekilde geliştirmeye devam ediyor.

Mazda modelleri, markanın dayanıklılık felsefesine uyacak şekilde, Japonya, Hiroşima'da geçtiğimiz yıl inşa edilen yeni iklim testi laboratuvarı sayesinde artık daha acımasız şekilde testlere tabii tutuluyor.

Mazda modelleri zorlu testlerden geçiyor

250 km/s hıza varan fırtınalardan, onlarca yıl içinde bir Kuzey Amerika'yı vuran ekstrem sıcak hava dalgasına, Batı Rusya ve Kuzey Avrupa'daki dondurucu soğuklara kadar tüm şartlar bu laboratuvarda gerçeğine birebir uyacak şekilde simüle ediliyor. Mazda mühendisleri ve araştırma ekipleri tüm test süreçlerinde hava koşullarının otomobilin karoseri ve iç mekanına olan etkilerini düzenli olarak gözlemliyor.

Mazda modelleri zorlu testlerden geçiyor

Olası deformasyonlar gerçekleşmeden önleniyor

Altıncı nesil Mazda CX-5'ten örnek veren Mazda mühendisleri, test süreçlerinde belirli parçaların sıcak karşısında deformasyona uğradığını ve seri üretimde ortaya çıkacak olası geri çağırma risklerinin önüne geçtiğini belirtiyor. Aerodinamik özellikleri iyileştiren karoser alt kaplamalarının ısı yalıtımında otomotiv endüstrisinde yeni standartları belirleyen Mazda, otomobilleri aynı zamanda su basması, derin çukurlu yollar gibi etkenleri de içeren 13 farklı acımasız teste tabii tutuyor. Korozyon koruması gözlemlenen otomobillerde istenmeyen sesler de büyük bir dikkatle analiz edilerek parçalar geliştiriliyor.

Mazda modelleri zorlu testlerden geçiyor

Robotların etkin olarak kullanıldığı laboratuvarda, insan faktörünün asla göz ardı edilmediğini söyleyen mühendisler, "Mazda felsefesine uygun olarak sürücüleri rahatsız etmesi muhtemel tüm olası hataların araştırma ekibi tarafından sürekli olarak takip edildiğini" belirtiyor. Dayanıklı parçalar, yedek parça ihtiyacını da en aza indirgeyerek Mazda'yı çevreci bir marka konumuna getiriyor.

Mazda modelleri zorlu testlerden geçiyor

Mazda modelleri zorlu testlerden geçiyor

Mazda modelleri zorlu testlerden geçiyor

Mazda modelleri zorlu testlerden geçiyor

Mazda modelleri zorlu testlerden geçiyor

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Kuzey Amerika, Otomobil, Japon, Mazda, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Mazda modelleri zorlu testlerden geçiyor - Son Dakika


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