Mazda için üzücü son! Kimsenin almak istemediği elektrikli otomobil

Mazda 2020 yılında MX-30 isimli tam elektrikli otomobilini piyasaya sürdü. İlerleyen dönemde bu aracın hem içten yanmalı hem de elektrik motoruna sahip hibrit bir modelini de satışa çıkaracağını söyledi. Fakat şimdiye kadar istediği satış başarısının çok gerisinde kaldığı görülüyor. Bu da gelecek planlarını olumsuz etkileyebilir.

Mazda MX-30, temmuz ayında sadece 7 adet sattı!

Tüm dünyada elektrikli otomobil dönüşümü büyük bir hızla sürüyor. Ancak bazı ülkeler diğerlerinden çok daha ileri bir seviyede bu işi yapıyor. Örneğin Türkiye'de bu yıl satan otomobillerin yalnızca yüzde 0.81'i elektrikli. Bu oranla da Avrupa'da sonuncu sırada yer alıyor.

Fakat belirtmiş olduğumuz bu oran Fransa'da yüzde 12, İngiltere'de yüzde 13.37, Hollanda'da yüzde 19.26, Norveç'te ise yüzde 79. Yani Avrupa ve ABD'de otomobil alacak kişilerin elektrikli bir modeli seçme ihtimali çok daha yüksek.

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Mazda MX-30 ise bu konuda tam bir hayal kırıklığı diyebiliriz. şirketin yeni otomobili ters açılan arka kapıları, sportif tasarımı ve elektrikli olduğu için tüm dikkatleri üzerine çekti. Fakat tek bir olumsuz nedenden dolayı geçtiğimiz ay 7 adet satabildi.

Bu olumsuz neden ise menzil. Aracın 105 kW (143 HP) güce ve 265 Nm torka sahip motoru, 35.5 kWs kapasitedeki bataryaları ile 100 mil, yani 170 km menzil gidebiliyor. Tabii bu fabrika verisi. Gerçekte ise şehir içi 21.3 kWs/100km, şehir dışı 24.6 kWs/100km ve ortalama 22.7 kWs/100 km'lik bir yakıt tüketimi var.

Özellikle ABD gibi birçok eyaletinde iki nokta arasındaki mesafenin çok daha uzun olduğu yerlerde ortalama 150 km menzil veren otomobillerin pek şansı yok. Üstelik bu aracın fiyatı da 35 bin doları bulabiliyor.

Öte yandan benzer fiyatlar sunan MG 4 gibi Çinli rakiplerine baktığımızda, 350- 450km menzil ve 125 kW ile 150 kW motor seçenekleri sunulduğunu görüyoruz. Yani hem daha güçlü hem de daha uzun yol gidebilen araçlar Mazda'dan ucuza satılıyor. Bu da direkt olarak satış verilerine yansıyor.

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