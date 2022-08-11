Mazda için üzücü son! Kimsenin almak istemediği elektrikli otomobil - Son Dakika
Üye Girişi

Mazda için üzücü son! Kimsenin almak istemediği elektrikli otomobil

11.08.2022 15:02
Mazda için üzücü son! Kimsenin almak istemediği elektrikli otomobil

Mazda MX-30, satış tarafında beklenenin çok altında kaldığı için üretiminin ve satışının durabileceği söyleniyor.

Mazda 2020 yılında MX-30 isimli tam elektrikli otomobilini piyasaya sürdü. İlerleyen dönemde bu aracın hem içten yanmalı hem de elektrik motoruna sahip hibrit bir modelini de satışa çıkaracağını söyledi. Fakat şimdiye kadar istediği satış başarısının çok gerisinde kaldığı görülüyor. Bu da gelecek planlarını olumsuz etkileyebilir.

Mazda MX-30, temmuz ayında sadece 7 adet sattı!

Tüm dünyada elektrikli otomobil dönüşümü büyük bir hızla sürüyor. Ancak bazı ülkeler diğerlerinden çok daha ileri bir seviyede bu işi yapıyor. Örneğin Türkiye'de bu yıl satan otomobillerin yalnızca yüzde 0.81'i elektrikli. Bu oranla da Avrupa'da sonuncu sırada yer alıyor.

Mazda için üzücü son! Kimsenin almak istemediği elektrikli otomobil

Fakat belirtmiş olduğumuz bu oran Fransa'da yüzde 12, İngiltere'de yüzde 13.37, Hollanda'da yüzde 19.26, Norveç'te ise yüzde 79. Yani Avrupa ve ABD'de otomobil alacak kişilerin elektrikli bir modeli seçme ihtimali çok daha yüksek.

MG, uygun fiyatlı Tesla rakibini Avrupa'ya getiriyor!

Mazda MX-30 ise bu konuda tam bir hayal kırıklığı diyebiliriz. şirketin yeni otomobili ters açılan arka kapıları, sportif tasarımı ve elektrikli olduğu için tüm dikkatleri üzerine çekti. Fakat tek bir olumsuz nedenden dolayı geçtiğimiz ay 7 adet satabildi.

Bu olumsuz neden ise menzil. Aracın 105 kW (143 HP) güce ve 265 Nm torka sahip motoru, 35.5 kWs kapasitedeki bataryaları ile 100 mil, yani 170 km menzil gidebiliyor. Tabii bu fabrika verisi. Gerçekte ise şehir içi 21.3 kWs/100km, şehir dışı 24.6 kWs/100km ve ortalama 22.7 kWs/100 km'lik bir yakıt tüketimi var.

Mazda için üzücü son! Kimsenin almak istemediği elektrikli otomobil

Özellikle ABD gibi birçok eyaletinde iki nokta arasındaki mesafenin çok daha uzun olduğu yerlerde ortalama 150 km menzil veren otomobillerin pek şansı yok. Üstelik bu aracın fiyatı da 35 bin doları bulabiliyor.

Öte yandan benzer fiyatlar sunan MG 4 gibi Çinli rakiplerine baktığımızda, 350- 450km menzil ve 125 kW ile 150 kW motor seçenekleri sunulduğunu görüyoruz. Yani hem daha güçlü hem de daha uzun yol gidebilen araçlar Mazda'dan ucuza satılıyor. Bu da direkt olarak satış verilerine yansıyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Türkiye'nin kredi risk primi 3 ayın en düşüğüne geriledi Türkiye'nin kredi risk primi 3 ayın en düşüğüne geriledi Disney+ ile Netflix arasındaki rekabette önemli gelişme! Disney+ ile Netflix arasındaki rekabette önemli gelişme!
Kaynak: Shiftdelete

Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Mazda, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Mazda için üzücü son! Kimsenin almak istemediği elektrikli otomobil - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
14:36 Dizi oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan birliktelik itirafı: Her şey güzel gidiyor
14:32 Hırsızın evini basan polisler oyuncak ayıyı nefes alıp verir halde buldu
14:15 Süper Lig'de 2'nci hafta! Müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı
14:14 Yerli SİHA'ların mimarlarından Haluk Bayraktar, "Damadın festivali" başlığını atan Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi
14:03 Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum
13:57 İngiltere'de bir genç kız, çocukken yaşadığı cinsel saldırılarla ilgili faturayı polise kesti: Defalarca tacize uğradım ama bunu ciddiye almadılar
13:49 Kilosu en az 10 liradan satılıyordu! Tarlayı sel basınca 35 ton patates ziyan oldu
13:38 Çok nadir yaşanıyor! Yanan orman içinde çıkan alev hortumu görenleri şaşkına çevirdi
13:38 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sitem: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, evleri, işyerlerini su basıyor
13:37 PKK'lı teröristbaşı Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'u kana bulamak için gelen PKK'lı terörist yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 15:15:11. #1.12#
SON DAKİKA: Mazda için üzücü son! Kimsenin almak istemediği elektrikli otomobil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement