Mazda MX-5'den Guinness Dünya Rekoru - Son Dakika
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Mazda MX-5'den Guinness Dünya Rekoru

29.09.2022 00:08
Mazda MX-5'den Guinness Dünya Rekoru

Japonya’nın önde gelen otomobil üreticilerinden Mazda, kırılması zor bir rekora daha imza attı.

Japonya'nın önde gelen otomobil üreticilerinden Mazda, kırılması zor bir rekora daha imza attı.

En son 2013 yılında, Hollanda'da düzenlenen geçitte 683 adet otomobille Guinness Dünya Rekoru'nu kıran Mazda, bu yıl rekoru bir adım ileriye götürdü. İtalya'nın ünlü Modena Pisti'nde gerçekleşen buluşmaya tam 707 adet MX-5 katılım gösterdi. Dört farklı neslin bir araya gelme şansını yakaladığı geçide katılan Guinness Hakemleri, etkinliğin saat 18'de yaptıkları sayım sonucunda "Dünyanın En Büyük Mazda Geçit Töreni" unvanına hak kazandığını duyurdu.

Mazda MX-5'den Guinness Dünya Rekoru

Gelmiş geçmiş en çok satan roadster modeli MX-5'in İtalya'dan ve Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen tutkunları, 3'üncü ve 4'üncü neslin Program Yöneticisi, Japon mühendis Nabuhiro Yamamoto ile tanışma ve hatta otomobillerini imzalatma şansını bulurken; MI.Mo Milano Monza Motor Show Başkanı Andrea Levy, Lotus'un eski patronu ve gerçek bir otomobil tutkunu olan Romano Artioli'nin torunu, Elise modeline ismini veren Elisa Artioli gibi ünlü isimler de aktif katılımcı olarak boy gösterdi. Büyük bir MX-5 koleksiyoneri olan ve Umbria tepelerinde otomobillerini saklayan Andrea Mancini, Ruoteclassiche, Youngtimer ve AutoItaliana'nın Direktörü David Giudici gibi isimlerin de konuşmalar yaptığı buluşmada, Mazda'nın zamansız sürüş keyfi ilkesi olan "Jinba Ittai" kavramı, odak noktası oldu.

Mazda MX-5'den Guinness Dünya Rekoru

Mazda MX-5

50'li ve 60'lı yılların uygun fiyatlı roadster otomobillerinden ilham alarak "Jinba Ittai" ilkesine göre geleneksel at ve binicisi ilişkisini otomobil ve sürücüsü olarak somutlaştıran MX-5, 1990'da Avrupa'da ve ülkemizde satışa sunulduğu ilk haftalarda tam anlamıyla yok satmıştı ve satın almak isteyenler 1991 yılına kadar beklemek zorunda kalmıştı. Rafine özellikleri, sağlamlığı ve güvenilirliği ile Mazda'nın övgü kaynağı olan NA, kısa zamanda otomobil koleksiyonlarında aranan modeller arasındaki yerini aldı. Güncel ND serisi MX-5'te ilk nesilden çok fazla ayrıntı bulunmasının arkasında da, NA serisine duyulan sevgi ve tutku saklı.

Mazda MX-5'den Guinness Dünya Rekoru

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Kaynak: Carmedya.com

Japonya, Mazda, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Mazda MX-5'den Guinness Dünya Rekoru - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mazda MX-5'den Guinness Dünya Rekoru - Son Dakika
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