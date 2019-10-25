Mazda'nın ilk elektrikli modeli kapılarını 'Freestyle' açıyor

Mazda'nın ilk elektrikli aracı 'Freestyle' kapıları sayesinde açılıyor

MX-30 bire bir Tesla'nın Falcon kanadına benziyor.



Mazda elektrikli otomobiller partisine aslında biraz geç kaldı ancak Tokyo Otomobil fuarında tanıtılan MX-30 modeli bu kadar beklemeye değdiğini gösteriyor.



35.5kWh lityum-iyon bataryası ve e-Skyactiv'ın yanı sıra, buradaki showtopping özelliği, RX-8 benzeri "Freestyle" kapı düzenini gösteriyor. Bu sayede her iki tarafta merkezde açılan ön ve arka kapılar ile; "müşteriler aracı kullanmanın yeni ve yaratıcı yollarını icat edebilirler."



Freestyle kapı tasarımı birebir Tesla Model X'te gördüğümüz Falcon Wing kapılar gibi. Ön kapılar 82 dereceye kadar arka kapılar ise 80 dereceye kadar açılabiliyor. İnsanları ve diğer şeyleri aracın içine almak çok daha kolay…



Ancak yükseklik bizim bildiğimiz SUV modellerindeki kadar büyük değil. Mazda'nın araç ile ilgili açıklaması ise özelliklerine vurgu yapıyor.



MX-30'un en göze çarpan özelliklerinden biri, ön kapıların 82 ° açılmasına ve arka kapıların 80 ° açılmasına izin veren özel tasarımlı menteşeleri olan, orta direksiz benzersiz Freestyle kapılarıdır. Bu; yalnızca araca girip çıkmayı ve yükün yüklenmesini ve boşaltılmasını kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda bebek arabası ve tekerlekli sandalyelere kolay erişim sağlar.



Ön kapıların açıldığı geniş açı bu çok çeşitli kullanım stillerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.



Örneğin, bir merkez direğin düzeni ve yokluğu, göz temasını korurken bir bebek arabasını arka koltuğun hemen yanına getirmeyi ve pürüzsüz ve rahat bir şekilde bir çocuk koltuğuna yerleştirmeyi mümkün kılar. Önce ön kapı; ardından arka kapı açılır ve her ikisi de konum değiştirmeden açılabilir.



Serbest kapıların geniş açılması yeni bir görünüm sağlar ve Erişimin iyileştirilmesine ek olarak; otomobilin tadını çıkarmak için bir dizi yeni olasılık açar.



Örneğin, sürücüler parkın yanında durmak için günlük rutinlerinden biraz zaman alabilir; kapıları açabilir ve doğanın seslerini birkaç dakika dinleyebilir ya da açık hava etkinliklerinin tadını çıkarmak için araba gibi ana kampı kullanmak isteyebilirler. onların arkadaşları.



Freestyle kapılar tarafından sağlanan giriş ve çıkış serbestliklerini daha da artırmak için, kapı açıklıklarının yüksekliği ve şekli, insan özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır.



Arka kapı kaplaması, kapıyı açmayı ve kapatmayı kolaylaştıran ve kapı açıkken bile bile el bileğine çok fazla yük getirmeyen dikey bir kavrama kullanır.



Ön koltuklar, tek bir dokunuşla koltuk arkalığını öne doğru katlayan ve aynı anda tüm koltuğu öne doğru kaydıran bir gömme mekanizmasıyla donatılmıştır.



1 Katlama açısı ve kayma mesafesi, yolcuların vücut hareketlerini dikkate alarak seçilmiştir. arka koltuklara düzgün giriş ve çıkış. Yan eşiklerin kesiti ve yan eşik garnitürünün şekli, kabinden yumuşak, zahmetsiz bir şekilde çıkmayı kolaylaştırmak için dikkatlice tasarlanmıştır.



Sürüş dinamikleri, herhangi bir Mazda'da da önemli bir özelliktir ve MX-30; otomobilin önündeki ağırlığını bir köşeye atıp sonra arkaya geri yüklemesine yardımcı olan "Elektrikli G-Vektör Kontrolü" artı tork vektör kontrolü ile diğerlerinden farklı değildir. Tekli elektrik motoru diğer bileşenlerle birlikte öne monte edilir, zeminin altındaki batarya ise bu sertliği arttırır.



Freestyle kapılar konusunda Tesla'dan Elon Musk ne düşünür merak ediyorum.



Autoblog



Mazda