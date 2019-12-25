Mazeretsiz üç kez bildirim yapmayan yabancıların geçici korumaları iptal edilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mazeretsiz üç kez bildirim yapmayan yabancıların geçici korumaları iptal edilecek - Son Dakika

Mazeretsiz üç kez bildirim yapmayan yabancıların geçici korumaları iptal edilecek

6 saat önce

Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan yabancıların bildirim yükümlülüğünü mazeretsiz üç kez üst üste yerine getirmemeleri halinde geçici korumaları valilik tarafından iptal edilecek.

Mazeretsiz üç kez bildirim yapmayan yabancıların geçici korumaları iptal edilecek, System.String[]

Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan yabancıların bildirim yükümlülüğünü mazeretsiz üç kez üst üste yerine getirmemeleri halinde geçici korumaları valilik tarafından iptal edilecek.

Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bildirim yükümlülüğünü mazeretsiz üç defa üst üste yerine getirmeyen yabancıların geçici korumaları valilik tarafından iptal edilecek.

Geçici koruma statüsünde bulunan yabancıların temel ve acil sağlık hizmetleri ile bu kapsamdaki tedavi ve ilaçlarından Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tutar veya oran üzerinden katılım payı alınabilecek.

Geçici koruma statüsündekiler için yaygın eğitim kapsamında kişisel gelişim, sosyal, kültürel, mesleki, teknik, sanatsal ve sportif alanlarda talebe bağlı olarak kurslar düzenlenebilecek.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:50 Kaynak: AA
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