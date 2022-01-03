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Son dakika haberi! MAZGAL DEMİRİ HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberi! MAZGAL DEMİRİ HIRSIZLIĞI KAMERADA

03.01.2022 12:32

Edinilen son dakika gelişmesine göre KAHRAMANMARAŞ'ta yılbaşı gecesi yağmur mazgallarının demirlerini çalan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta yılbaşı gecesi yağmur mazgallarının demirlerini çalan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Dulkadiroğlu ilçesindeki bazı caddelerde bulunan yağmur suyu mazgal demirleri yılbaşı gecesi çalındı. Mazgal demirlerinin çalınmasıyla ortaya çıkan çukur trafiği ve yayaları tehlikeye atarken, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. İş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, mazgal demirlerini Ubeyd U. (19), Muhammed K. (17) ve Mehmet G.'nin (17) çaldığını belirledi. Adresleri tespit edilen şüpheliler yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çaldıkları mazgal demirleri ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, mazgal demirleri ise belediyeye teslim edildi.

Son dakika haberi! MAZGAL DEMİRİ HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika haberi! MAZGAL DEMİRİ HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika haberi! MAZGAL DEMİRİ HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika haberi! MAZGAL DEMİRİ HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika haberi! MAZGAL DEMİRİ HIRSIZLIĞI KAMERADA

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Dulkadiroğlu, Hırsızlık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! MAZGAL DEMİRİ HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! MAZGAL DEMİRİ HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika
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