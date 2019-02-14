Mazgal Fareleri Polisin Operasyonuyla Yakalandı
6 dakika önce
Adıyaman'da son 3 gün içerisinde 80 adet mazgal demiri çalan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Adıyaman
'da son 3 gün içerisinde 80 adet mazgal demiri çalan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde son 3 gün içerisinde 80 adet mazgalın çalınması ile harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri çalışma başlattı. Polis
ekipleri gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, 80 adet mazgalı çalan Suriyeli Muhammed D. ile Mahmut D.'yi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken şahısların ikametlerinin bahçesinde ve odunluğunda yapılan aramalarda ise 5 adet mazgal demiri ele geçirildi. Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.
(Cihan Kizir/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:41 Kaynak: İHA
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