Mazgal Giderinde Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

BODRUM'da, mazgalın giderinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

BODRUM'da, mazgalın giderinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.



Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan bir mazgaldan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, beton blokların arasındaki demir mazgalın su giderinde mahsur kalan kediyi tespit etti. Kedinin gidere nereden girdiği anlaşılamadı. Çalışma başlatan ekipler, beton blokların bir bölümünü kaldırarak kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kedi, doğal ortamı olan sokağa salındı. - Muğla

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