Mazgal hırsızı ve aranan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Mazgal hırsızı ve aranan şüpheliler yakalandı

08.05.2022 13:28

Mazgal hırsızı ve aranan şüpheliler yakalandı Elazığ'da mazgal hırsızı ile aranma kaydı bulunan şüpheliler yakalandı.

Mazgal hırsızı ve aranan şüpheliler yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da mazgal hırsızı ile aranma kaydı bulunan şüpheliler yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan çalışmalar esnasında, kent merkezinde bir apartmanın önünde bulunan döküm mazgalları çalmaya çalışan E.Y.K.suçüstü yakalandı. Yine polis ekiplerince, gece saatlerinde şüpheli görülen bir şahıs kontrol amaçlı durdurulduğu sırada ağzına bir şeyler atarak yuttuğu görüldü. 3 adet sentetik ecza hapı attığı anlaşılan H.K.hakkında yapılan detaylı inceleme sonucunda, 3 farklı konudan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

Mazgal hırsızı ve aranan şüpheliler yakalandı
Mazgal hırsızı ve aranan şüpheliler yakalandı
Mazgal hırsızı ve aranan şüpheliler yakalandı
Mazgal hırsızı ve aranan şüpheliler yakalandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mazgal hırsızı ve aranan şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mazgal hırsızı ve aranan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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