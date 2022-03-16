Mazgal hırsızları adli kontrolle serbest kaldı - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçe Küçük Sanayi Sitesinde demir mazgalları çalan 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Besni Merinos Küçük Sanayi Sitesi içerisinde çaldıkları çok sayıda demir mazgal, rögar kapağı ve demir parçalarını satmaya çalışan K.K, S.K., ve T.K., isimli şahıslar Besni ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyette götürülen şahıslar, burada tamamlanan işlemlerinin ardından Besni Adliyesi'ne sevk edildi.

Polis ekiplerince adliyeye sevk edilen K.K, S.K., ve T.K., isimli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN