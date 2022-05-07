Mazgal hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Mazgal hırsızlığı kamerada

07.05.2022 10:55
Mazgal hırsızlığı kamerada

- Mazgal hırsızlığı kamerada Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir apartman girişindeki demir mazgalın, motosikletle gelen şahıs tarafından çalınma anı kameralarca görüntülenirken; şüphelinin rahatlığı ise 'pes' dedirtti.

- Mazgal hırsızlığı kamerada

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir apartman girişindeki demir mazgalın, motosikletle gelen şahıs tarafından çalınma anı kameralarca görüntülenirken; şüphelinin rahatlığı ise 'pes' dedirtti.

Olay, Orhangazi Mahallesi Eldelek Caddesi'nde buluna bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcılığı yapan bir şüpheli, sepetli motosikletle apartmanın önüne geldi. Apartman girişindeki demir mazgalı gözüne kestiren şüpheli, kısa bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra harekete geçti. Kilolarca ağırlıktaki mazgalı tek hamlede kucaklayan şüpheli, motosikletin sepetine koydu. Şüpheli, daha sonra motosikleti ile gözden kayboldu.

Mazgalın yerinde olmadığını gören apartman sakinleri, güvenlik kamerasını izlediklerinde ise gözlerine inanamadı. Hırsızın, rahat tavırları apartman sakinlerine 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

Polis ekipleri, motosikletli mazgal hırsızını bulmak için çalışma başlattı.

Kamera görüntülerinde, şüphelinin apartmana gelişi ve mazgalı çalıp tekrar yoluna devam etmesi yer alıyor.

Mazgal hırsızlığı kamerada
Mazgal hırsızlığı kamerada
Mazgal hırsızlığı kamerada

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mazgal hırsızlığı kamerada - Son Dakika


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