Son Dakika Haberleri: Mazgal kapağı hırsızlığına tutuklama
Son Dakika Güncel Haber

Mazgal kapağı hırsızlığına tutuklama

1 saat önce

Kadıköy'de bir apartmana ait 2 mazgal kapağını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mazgal kapağı hırsızlığına tutuklama, System.String[]
Kadıköy'de bir apartmana ait 2 mazgal kapağını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Mayıs'ta Göztepe Mahallesindeki bir apartmana ait 2 mazgal kapağının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, söz konusu hırsızlığı Afganistan uyruklu N.M.A'nın (21) yaptığını belirledi.
Şüpheli, 2 Haziran'da düzenlenen operasyonda Fikirtepe Mahallesi'nde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:44 Kaynak: AA
Güven Timleri Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teknesinin kadın kaptanıyla ilişki yaşayan kaptanın hayatı kabusa döndü Teröristlerin 500 metrelik mağarası "Atak" ile imha edildi Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Generaller hakkında sarfedilen ifadeler rahatsız edici Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 20:01:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mazgal kapağı hırsızlığına tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]