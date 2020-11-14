Mazgal kapaklarını çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde mazgal kapaklarını çaldıkları iddiasıyla bekçiler tarafından yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

Hırsızlık olayı, geçen cuma gecesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Zati Yörüker Caddesi üzerinde yaşandı. Devriye görevi yapan bekçiler, 3 kişiyi mazgal kapaklarını bir araca yüklerken gördü. Duruma müdahale eden bekçiler, H.B. adli şüpheliyi yakaladı. A.B. ve E.S. adlı şüpheliler ise kaçtı.Polis, kaçan şüphelilerden A.B.'yi de kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin cadde üzerinden 5 mazgal kapağı çaldığı tespit edildi. E.S.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken adliyeye sevk edilen H.B. ve A.B., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

- Keşanedirne