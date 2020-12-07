Mazgal köpek caddenin demirbaşı oldu - Son Dakika

Mazgal köpek caddenin demirbaşı oldu

07.12.2020 10:10

- Mazgal köpek caddenin demirbaşı oldu Mazgal köpek esnafla kalkıp mesai yapıyor İzmit merkezinde bulunan bir caddede sürekli mazgalların içine bakması nedeniyle esnaf ve vatandaşların ilgi odağı olarak adını tüm Türkiye'ye duyuran 'Mazgal Köpek' caddenin demirbaşı oldu.

- Mazgal köpek caddenin demirbaşı oldu

Mazgal köpek esnafla kalkıp mesai yapıyor

KOCAELİ - İzmit merkezinde bulunan bir caddede sürekli mazgalların içine bakması nedeniyle esnaf ve vatandaşların ilgi odağı olarak adını tüm Türkiye'ye duyuran 'Mazgal Köpek' caddenin demirbaşı oldu. Gündüzleri dükkan açan esnaf ile caddeye gelen köpek, esnafın mesai bitiminde ise caddeden ayrılıyor.

İzmit'in en işlek caddelerinden olan Fethiye Caddesi'ne her gün gelerek mazgallara uzun süre bakması sonucu Türkiye genelinde fenomen haline gelen 'Mazgal köpek' caddenin demirbaşı oldu. Mazgalların içinde fare aradığı iddiasıyla itfaiye ekiplerince kaldırılan mazgalların içinden fare çıkmamasına rağmen caddeden ayrılmayan 'Mazgaz köpek' caddedeki mazgal nöbetini aksatmadan sürdürüyor. İş yerlerinin mesaiye başladığı saatlerde caddeye gelerek mesai bitiminde caddeden ayrılması nedeniyle esnaflar, mazgal köpeğin caddenin demirbaşı haline geldiğini söylüyor.

"Bizimle beraber mesai yapıyor bizimle beraber kapatıyor"

Mazgal'ın caddenin demirbaşı olduğunu ve artık aileden sayıldığını söyleyen cadde esnafı Muhammet Salih Yeşiltaş, "Köpek aslında çok uzun süredir burada. Biz esnaf olarak zaten sürekli yardımcı oluyoruz bakıyoruz. Konunun fare olduğunu biliyorduk, farklı lanse edildi televizyonlarda. Baya bir seviliyor bu cadde üzerinde genelde tanılıyor da. Buranın artık demirbaşı oldu. Saldırgan değil gerçekten hayvan nasıl söyleyeyim insancıl bir hayvan. Çok insancıl olduğu içinde sıkıntı yok. Akşam biz kapatana kadar o burada. Sabah erken mesai yapıyor. Bizimle beraber mesai yapıyor bizimle beraber kapatıyor" dedi.

"Buranın demirbaşıydı zaten köpek, aileden sayılır artık"

Köpeğin mazgallarda arayışa devam ettiğini ifade eden Yeşiltaş, "Mazgallarda zaten aşağıdan yukarıya kadar yukarıdan da aşağıya kadar fare kovalıyor. Sürekli fare kovalama peşinde. Yakalarsa kötü olur ama. Fare yerinde duran bir hayvan değil mantıklı düşünmek gerekirse. Fare yerinde duran bir hayvan olmadığı için belediyenin bulması imkansız. O yüzden bir de koku alma şeyleri yüksek olduğu için köpeklerin o yüzden kokuyu aldığı için bir aşağı bir yukarı gidip geliyor. Fareyle oynuyor aslında. Çok uzun süredir buranın demirbaşıydı zaten köpek, aileden sayılır artık. O yüzden ondan sonra zaten meşhur olduktan sonra ayrı bir ilgi gösterildi her yerden tanındı da daha önceden burada zaten seviliyordu. İzmit'in sembolüydü Türkiye'nin sembolü oldu öyle söyleyeyim" dedi.

Mazgal köpek caddenin demirbaşı oldu
Mazgal köpek caddenin demirbaşı oldu
Mazgal köpek caddenin demirbaşı oldu
Mazgal köpek caddenin demirbaşı oldu
Mazgal köpek caddenin demirbaşı oldu

Türkiye, Esnaf, İzmit, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mazgal köpek caddenin demirbaşı oldu - Son Dakika


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