Mazgala Giren Adamı İtfaiye Çıkardı
1 saat önce
İzmir'in Konak ilçesinde, sokakta yaşayan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen 35 yaşındaki Hasan Hüseyin Öztürk, Cumhuriyet Meydanı'nda önce denize ardından da yağmur sularının denize tahliyesi için kullanılan mazgala girdi.
İzmir
'in Konak
ilçesinde, sokakta yaşayan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen 35 yaşındaki Hasan Hüseyin Öztürk
, Cumhuriyet Meydanı
'nda önce denize ardından da yağmur sularının denize tahliyesi için kullanılan mazgala girdi. Olaya tanık olan vatandaşların zarar görmemesi için ihbar ettikleri Öztürk'ü, itfaiye ekipleri çıkardı.
Cumhuriyet Meydanı'nda yaşanan olayda, sokakta yaşayan ve zihinsel engelli olduğu ifade edilen Hasan Hüseyin
Öztürk, havanın da güzel olmasından dolayı önce denize girdi. Öztürk, daha sonra ise denizden çıkıp yağmur sularının denize tahliyesi için kullanılan mazgala girdi. Bu anlara tanıklık eden vatandaşlar ise mazgal içerisinde sıkışmaması ve fare gibi hayvanların saldırısına uğramaması için polise ihbarda bulundu. Olay yerine ilk olarak polis geldi, ardından da itfaiye ekipleri ulaştı. İtfaiye
ekipleri kaldırdıkları demir ızgaraların altında duran Hasan Hüseyin Öztürk'ü, mazgaldan çıkardı, sağlık kontrolü için hastaneye götürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:11 Kaynak: DHA
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