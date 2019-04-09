Mazgala Sıkışan Kedi Kurtarıldı
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde mazgala sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde mazgala sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kumbahçe Mahallesi'ndeki mazgalda bir kedinin sıkıştığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye giden itfaiye ekipleri, demirleri açarak kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Vücudunda yara olmadığı görülen kedi, bir süre sonra gözden uzaklaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:12 Kaynak: AA
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