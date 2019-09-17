Mazgala sıkışan köpek ve yavrusunu itfaiye kurtardı

Köyceğiz'de, yavrusuyla birlikte mazgala sıkışan sokak köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre; Ulucami Mahallesi Cengiz Topel Caddesindeki mazgalın altından köpek sesleri duyan vatandaşlar durumu Köyceğiz Hayvan Dostları Derneği (HAYDOG) ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Köyceğiz Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.



İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu mazgala sıkışan köpeği ve yavrusunu kurtardı. HAYDOG Başkanı Mukaddes Paulsen, köpekleri kurtaran ekiplere teşekkür etti. Köpek ve yavrusu HAYDOG tarafından Köyceğiz Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü. - MUĞLA