Mazgala takılarak delinen tırın deposundaki akaryakıt yola döküldü

Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde tırın yakıt tankının mazgala takılarak delinmesi üzerine depodaki akaryakıt yola döküldü.
Alınan bilgiye göre, Çamlaraltı Mahallesi
'nden Kınıklı
Mahallesi yönüne giden Beytullah Akarsu yönetimindeki 52 K 1973 plakalı tırın akaryakıt deposu, Hüseyin Yılmaz Caddesi'nde yol ortasında bulunan yağmur suyu kanalındaki mazgallardan birine takıldı.
Bir miktar giden tırın yakıt deposuna saplanan demir ızgara, deponun delinmesine neden olurken sürücü aracını yol ortasında durdurup emniyet ekiplerine haber verdi.
Delinen yakıt deposundaki 450 litre mazot yola dökülürken, sürücüler ve yayalar kayganlaşan caddeden geçmekte güçlük çekti. Polis
ekipleri, caddede güvenlik önlemi alırken, belediye görevlileri caddede temizlik ve kumlama çalışması yaptı.
Ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yoldaki tır, deposuna saplanan mazgal çıkarıldıktan sonra yol kenarına çekildi.
Cadde, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin akaryakıtı temizlemesinin ardından ulaşıma açıldı.
Tır şoförü Beytullah Akarsu (44), gazetecilere yaptığı açıklamada, Yalova
'dan Denizli'ye fidan getirdiğini belirterek, "Yükümü boşalttıktan sonra dönüyordum. Aracımın deposuna yoldaki döküm mazgal demiri saplandı. Depodaki 450 litre mazot yola döküldü, zararım büyük. Yırtılan yakıt deposunun değişmesi gerekiyor." dedi.