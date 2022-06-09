Mazgalda yılan olduğunu fark eden vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi - Son Dakika
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Mazgalda yılan olduğunu fark eden vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi

09.06.2022 21:40

Karabük'te bulunan bir sitenin bahçesindeki mazgalda yılan olduğunu gören vatandaşlar panik yaşadı. Olay yerine gelen ekipler özel aparat yardımıyla yılanı bulunduğu yerden çıkartarak doğal ortamına salıverdi.

Karabük'te bir sitenin bahçesinde bulunan mazgala giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

İTFAİYEDEN YARDIM İSTEDİLER

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Şahintepesi mevkiinde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin bahçesinde yer alan mazgalda yılan gören site sakinleri Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Bahçedeki mazgalın içindeki yılanı gören site sakinleri, itfaiyeden yardım istedi

DOĞAL ORTAMINA SALINDI

Olay yerine gelen ekipler özel aparat yardımıyla yılanı bulunduğu yerden çıkartarak doğal ortamına salıverdi.

Bahçedeki mazgalın içindeki yılanı gören site sakinleri, itfaiyeden yardım istedi
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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mazgalda yılan olduğunu fark eden vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi - Son Dakika

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