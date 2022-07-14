Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi girişinde mazgallardan atık su hattına düşen kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipler caddenin tek şeridini trafiğe kapatarak mazgaldan düşen kediyi kurtarmak için seferber oldu.

Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, kedi, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mazgaldan düşen kedi kurtarıldı - Son Dakika

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