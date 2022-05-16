MAZGALI ÇALMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI - Son Dakika
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MAZGALI ÇALMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

16.05.2022 23:19

ZONGULDAK'ta, bir kişinin sokak girişindeki yaklaşık 80 kiloluk demir mazgalı aracının bagajına yükleyerek çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ZONGULDAK'ta, bir kişinin sokak girişindeki yaklaşık 80 kiloluk demir mazgalı aracının bagajına yükleyerek çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay gece saatlerinde Çınartepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak girişinde bulunan mazgal kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Mazgalı çalanı araştıran mahalle sakinleri bir eve ait güvenlik kamerasını izledi. Görüntülerde aracıyla gelen kişinin önce çevreyi kontrol ettiği, ardından yerdeki yaklaşık 80 kilo ağırlığındaki mazgalı aracının bagajına koyarak gittiği görüldü.

Polis ihbar üzerine görüntüleri inceleyerek mazgalı çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

MAZGALI ÇALMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
MAZGALI ÇALMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
MAZGALI ÇALMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
MAZGALI ÇALMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MAZGALI ÇALMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI - Son Dakika


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